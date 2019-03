CENTROTEC Sustainable AG: CENTROTEC Sustainable AG ändert Vorstandsstruktur DGAP-News: CENTROTEC Sustainable AG / Schlagwort(e): Personalie CENTROTEC Sustainable AG: CENTROTEC Sustainable AG ändert Vorstandsstruktur 29.03.2019 / 13:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Brilon, 29. März 2019: Die CENTROTEC Sustainable AG gestaltet ihre Vorstandsstruktur neu. Günther Wühr (58) wird zum 1.4.2019 neuer Finanzvorstand der CENTROTEC Sustainable AG. Damit wird eine deutlich funktionalere Aufteilung der Vorstandsressorts umgesetzt. Dr. Thomas Kneip wird dabei das Ressort Strategie besetzen, während Bernd Pawlik das Ressort Operations vertritt. Die divisionale Verantwortung für das Segment Climate Systems durch Dr. Kneip und das Segment Gas Flue Systems durch Herrn Pawlik bleibt erhalten. Günther Wühr ist seit 2015 im CENTROTEC Konzern als Führungskraft in den Bereichen Finanzen und Controlling tätig. Der Diplom-Kaufmann kann auf langjährige Erfahrung als Vorstand in der Photovoltaik- und Biogas-Branche sowie als kaufmännische Führungskraft in der Haustechnikbranche zurückgreifen. Dr. Christoph Traxler wird den Vorstand der CENTROTEC, dem er 15 Jahre lang angehörte, zum 31.03.2019 verlassen, bleibt aber dem Konzern als Vorstand der Tochtergruppe medimondi AG erhalten und wird dort seine erfolgreiche Tätigkeit für die Konzernsparte Medizintechnik und Kunststofftechnologie fortsetzen. Die in den letzten fünf Jahren ebenfalls von Dr. Traxler erfolgreich geführte und weiterentwickelte Brink Climate Systems B.V. wird zukünftig von Dr. Kneip mitverantwortet. CENTROTEC Sustainable AG Die CENTROTEC Sustainable AG ist über Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in rund 50 Ländern vertreten. Zu den wichtigsten Konzerngesellschaften gehören Wolf, Brink Climate Systems und Ned Air, die sich im Segment Climate Systems auf Heizungs- Klima- und Lüftungstechnik, darunter Solarthermie-Systeme, BHKW und Wohnungslüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung spezialisiert haben sowie Ubbink und Centrotherm, bei denen im Segment Gas Flue Systems der Fokus auf Abgas- und Luftführungssysteme liegt. CENTROTEC ist damit der einzige börsennotierte Komplettanbieter für Heiz- und Klimatechnik sowie Solarthermie und Energiesparlösungen im Gebäude in Europa. CENTROTEC Sustainable AG, Am Patbergschen Dorn 9, D-59929 Brilon ISIN: DE0005407506, WKN: 540750, Heimatbörse: Frankfurt/ Main; Indizes: Prime All Share, Prime Industrial Für weitere Informationen wenden Sie sich an: CENTROTEC Sustainable AG, Carsten Vogt, Tel.: +49 (0) 2961 96631-103 oder MetaCom GmbH, Georg Biekehör, Tel.: +49 (0) 6181 982 80-30 29.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CENTROTEC Sustainable AG Am Patbergschen Dorn 9 59929 Brilon Deutschland Telefon: +49 (0)2961 96631-0 Fax: +49 (0)2961 96631-100 E-Mail: ir@centrotec.de Internet: www.centrotec.de ISIN: DE0005407506 WKN: 540750 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 793665 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 793665 29.03.2019 ISIN DE0005407506 AXC0204 2019-03-29/13:30