AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.833,30 +0,44% +13,54% Euro-Stoxx-50 3.344,82 +0,74% +11,44% Stoxx-50 3.111,83 +0,35% +12,75% DAX 11.527,61 +0,87% +9,17% FTSE 7.257,41 +0,32% +7,52% CAC 5.338,70 +0,80% +12,85% Nikkei-225 21.205,81 +0,82% +5,95% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 166,13% -10

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,19 59,30 +1,5% 0,89 +29,4% Brent/ICE 68,57 67,82 +1,1% 0,75 +25,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.293,77 1.291,18 +0,2% +2,59 +0,9% Silber (Spot) 15,10 15,03 +0,5% +0,07 -2,6% Platin (Spot) 852,75 841,50 +1,3% +11,25 +7,1% Kupfer-Future 2,93 2,87 +1,8% +0,05 +10,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Der ziel- und lustlose Handel der vergangenen Tage könnte am Freitag an der Wall Street eine Fortsetzung finden. Die US-Börsen sind gefangen zwischen Wachstumssorgen einerseits und Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelskonflikts andererseits. Meldungen über Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China könnten dabei zum Wochenschluss noch etwas stützen. Denn die Verhandlungen werden in der kommenden Woche in Washington fortgesetzt. Gedeckelt wird die bescheidene Aufwärtsbewegung durch die weiterhin bestehenden Bedenken hinsichtlich des konjunkturellen Abschwungs weltweit, die am Vortag auch durch ein nach unten revidiertes US-BIP untermauert wurden. Als Stimmungsdämpfer wird zudem die Verunsicherung in Sachen Brexit genannt. Zwar wollen Marktteilnehmer weiterhin nicht an einen harten Brexit glauben, aber die Vorsicht ist erkennbar gestiegen. Das britische Unterhaus stimmt während des frühen US-Handels zum dritten Mal über das Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May mit Brüssel ab.

Mit einem Plus von 2,2 Prozent zeigt sich die Aktie von Wells Fargo vorbörslich. CEO Timothy J. Sloan tritt von seinem Amt mit sofortiger Wirkung zurück. In den vergangenen Wochen habe sich der Druck auf Sloan erhöht, die Probleme bei Wells Fargo in den Griff zu bekommen, hieß es aus informierten Kreisen.

Dagegen verlieren die Titel von Dowdupont 1,3 Prozent. Der US-Chemie- und Düngemittelkonzern hat seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt, nachdem große Überschwemmungen im mittleren Westen die Verkäufe der Agrarsparte des Konzerns belastet haben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

15:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), HV

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 13:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Persönliche Ausgaben Januar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Persönliche Einkommen Februar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 14:45 Index Einkaufsmanager Chicago März PROGNOSE: 60,7 zuvor: 64,7 15:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (2. Umfrage) PROGNOSE: 97,8 1. Umfrage: 97,8 zuvor: 93,8 15:00 Neubauverkäufe Februar (ursprünglich 25.3.2019) PROGNOSE: +2,1% gg Vm zuvor: -6,9% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Vor der erneuten Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Unterhaus notieren die Börsen mit Aufschlägen. Positiv wird zur Kenntnis genommen, dass es offenbar Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China gibt. So soll die chinesische Seite unerwartete Zugeständnisse in der Frage des geistigen Eigentums gemacht haben. Zudem dürften die Aktienmärkte von sogenanntem Window Dressing zum Quartalsende profitieren. Während die 2018er-Zahlen von Altice nach Einschätzung von Analysten nicht überrascht haben, wird der Ausblick positiv gewertet. Die Aktie steigt um 23 Prozent. Die Aktie von Astrazeneca handelt dagegen 5,3 Prozent im Minus. Dabei belastet die Platzierung mit einem Gegenwert von rund 3,5 Milliarden Dollar. Das Flugverbot für die Boeing 737 MAX hat finanzielle Folgen für die Fluglinien, die das Flugzeug in ihrer Flotte haben. Den Reigen der Gewinnwarnungen hat nun Tui eröffnet. Die Aktie verliert 7 Prozent, Thomas Cook büßen 4,1 Prozent und Norwegian 4,2 Prozent ein. Für die Aktie von H&M geht es um 12,6 Prozent nach oben. "Hier wurden einige Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt", so ein Marktteilnehmer. Der schwedische Modehändler hat beim EBIT aufgrund einer besseren Marge den EBIT-Konsens um fast 50 Prozent übertroffen. SLM Solutions profitieren (plus 24 Prozent) davon, dass das Unternehmen seine jüngste Kapitalerhöhung mit einer Prämie ausführen konnte. In dem Dauerzwist zwischen der "FT" und Wirecard hat die britische Zeitung mit einem neuen Artikel nachgelegt. Die Aktie verliert 8,1 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:50 Do, 18:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,1232 +0,03% 1,1232 1,1226 -2,0% EUR/JPY 124,37 +0,10% 124,26 124,20 -1,1% EUR/CHF 1,1184 +0,12% 1,1183 1,1182 -0,7% EUR/GBP 0,8568 -0,37% 0,8596 0,8598 -4,8% USD/JPY 110,73 +0,07% 110,66 110,64 +1,0% GBP/USD 1,3107 +0,39% 1,3067 1,3057 +2,7% Bitcoin BTC/USD 4.095,26 +2,17% 4.042,69 4.002,40 +10,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit Aufschlägen haben die Börsen in Ostasien und Australien den Handel beendet. Die Gewinnerliste wurde dabei klar von Schanghai angeführt. Teilnehmer verwiesen zur Begründung auf weitere Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. So soll die chinesische Seite unerwartete Zugeständnisse in der Frage des geistigen Eigentums gemacht haben. Auch in Japan auf die positive Entwicklung bei den Handelsgesprächen verweisen, aber auch auf gute Konjunkturdaten. So fiel die japanische Industrieproduktion etwas besser aus als erwartet aus. Auch die Arbeitslosenquote lag im Februar unter der Schätzung. Der wieder schwächelnde Yen wirkte sich ebenfalls positiv auf das Sentiment aus. In Sydney schloss der S&P/ASX-200 mit einem Miniplus und verzeichnete mit einem Aufschlag von 9,5 Prozent das beste Quartal seit neun Jahren. Ein neues Rekordhoch, bereits das vierte in Folge, verzeichnete der neuseeländische Aktienmarkt. Der NZX-50 stieg im abgelaufenen Monat damit um 5,6 Prozent und erzielte das stärkste Plus seit Juli 2016. Die Aktie von Daiichi Sankyo schoss in Tokio um 15,9 Prozent in die Höhe. Astrazeneca arbeitet künftig mit dem japanischen Unternehmen zusammen. Die Aktien von Wanhua Chemical stiegen in Schanghai um 4,2 Prozent, nachdem das Unternehmen die Preise für Methylendiphenylisocyanate (MDI) erneut angehoben hatte.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen verabschieden sich auf kaum veränderten Niveaus in das Wochenende. Die Spreads zeigten sich trotz einer weiteren angebotsintensiven Woche, in der insgesamt 12,5 Milliarden Euro an Benchmarkanleihen aus dem Investment Grade an den Markt kamen, kaum verändert. Diese gute Nachfrage liegt nach Einschätzung der Commerzbank an dem aktuellen Zinsumfeld, das bei den Staatsanleihen kaum mehr Rendite bietet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Mercedes-Benz Vans bekommt neuen Chef

Die Transportersparte der Daimler AG bekommt einen neuen Chef. Nach neun Jahren an der Spitze geht Volker Mornhinweg zum 1. Mai 2019 in den Ruhestand, wie der Konzern mitteilte. Mornhinweg ist seit 39 Jahren bei Daimler tätig. Sein Nachfolger soll Marcus Breitschwerdt werden, derzeit Leiter Vertrieb Mercedes-Benz Cars Europe.

Wirecard bezeichnet neuen FT-Bericht als "falsch und irreführend"

Wirecard hat einen weiteren Bericht in der aktuellen Financial Times als "falsch und irreführend" bezeichnet. "Die heute veröffentlichten ungenauen Informationen wurden von der FT absichtlich falsch zitiert, um Tatsache und Fiktion weiter zu verzerren", teilte der elektronische Zahlungsdienstleister aus Aschheim beim München mit.

Nemetschek will weiter wachsen und ändert Vorstandsstruktur

Der Softwarehersteller Nemetschek erwartet im laufenden Jahr weiteres Wachstum. Der im MDAX und TecDAX notierte Konzern gab zudem eine Vorstandsstruktur bekannt, mit der ein stärkerer Fokus auf Kunden- und Marktsegmente gelegt werde. Zudem würden die Holding und die Sparten enger miteinander verzahnt. Die Anfang Februar berichteten vorläufigen Jahreszahlen bestätigte das Unternehmen.

RIB Software verdient trotz Investitionen mehr - Dividende stabil

Die RIB Software SE hat 2018 deutlich mehr verdient, operativ jedoch ein schwächeres Ergebnis vorgelegt. Gekennzeichnet wurde das Jahr von hohen Investitionen im Bereich Personal, neue Technologien sowie "zukunftsorientierten" Initiativen. Die Aktionäre sollen eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Dividende von 0,18 Euro je Aktie erhalten. Für 2019 ist das Unternehmen optimistisch, Umsatz und Ergebnis deutlich steigern zu können.

Tele Columbus von Investitionen und Abschreibungen belastet

Tele Columbus hat im vergangenen Jahr nach vorläufigen Zahlen einen stabilen Umsatz verbucht, operativ jedoch weniger verdient und einen deutlichen Verlust verzeichnet. Belastet wurde das Ergebnis von Investitionen und Wertberichtigungen. Für 2019 erwartet der Vorstand bei Umsatz, bereinigtem operativen Ergebnis und Investitionen ähnliche Ergebnisse wie im Vorjahr. Mittelfristig ist der Kabelnetzbetreiber optimistischer.

Tui kassiert Prognose wegen Flugverbot für Boeing 737 Max

Tui hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr wegen des Flugverbots für die Boeing 737 MAX gesenkt. Der Touristikkonzern hat derzeit 15 dieser Maschinen in seiner rund 150 Flugzeuge umfassenden Flotte. Tui trifft Vorkehrungen, um die Urlaubsreisen von Kunden zu gewährleisten und verlängert etwa Leasingverträge von Flugzeugen. Die Tui-Aktie bricht nach der Gewinnwarnung zum Handelsstart in London um rund 10 Prozent ein und notiert aktuell 8,3 Prozent im Minus.

W&W übertrifft Ergebnisziel - Dividende stabil

Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) hat im abgelaufenen Jahr ihr Gewinnziel übertroffen. Geprägt wurde das Ergebnis von einem "starken" Start neuer digitaler Produkte und Initiativen sowie einem "sehr zufriedenstellenden" Neugeschäft, wie das im SDAX notierte Finanzunternehmen mitteilte. An die Aktionäre soll eine gegenüber dem Vorjahr stabile Dividende von 0,65 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Für 2019 wird eine Ergebnissteigerung angepeilt.

Va-Q-Tec erwartet 2019 "starkes" Ergebniswachstum

Die Va-Q-Tec AG hat 2018 trotz Umsatzplus weniger verdient. Neben dem hohen Umsatzanteil des margenschwächeren Produktgeschäfts wirkten sich Vorlaufinvestitionen in zusätzliches Personal und Internationalisierung sowie einmalige Umzugs- und Doppelkosten in Zusammenhang mit der Erweiterung der Standorte negativ auf das Ergebnis aus. Für 2019 wird jedoch ein deutlich höheres Umsatz- und Ergebniswachstum erwartet.

KKR lässt bei Günther Jauch die Kassen klingeln

Der Finanzinvestor KKR übernimmt die Fernsehproduktionsfirma I&U TV, die Fernsehshows wie "stern TV", "Klein gegen Groß" oder "Die Ultimative Chartshow" produziert. I&U hat Moderatoren wie Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk, Kai Pflaume oder Jörg Pilawa unter Vertrag und gehört bislang dem Moderator Günther Jauch. Auch er werde der Firma noch für mehrere Jahre vor und hinter der Kamera zur Verfügung stehen, lässt sich Jauch in einer Pressemitteilung von KKR zitieren.

Rhön-Klinikum hebt Dividende um fast ein Drittel an

Der Klinikbetreiber Rhön-Klinikum will seinen Aktionären nach dem starken Gewinnwachstum im vergangenen Jahr eine Dividende von 0,29 Euro zahlen. Das sind 7 Cent oder rund 32 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Rhön-Klinikum AG mitteilte.

Steinhoff legt Streit mit LSW um Restrukturierung bei

Der angeschlagene Handelskonzern Steinhoff hat einen Streit mit der LSW GmbH über seine geplante Restrukturierung der Steinhoff Finance Holding GmbH (SFHG) und der Steinhoff Europe AG (SEAG) beigelegt. LSW ist eigenen Angaben zufolge Gläubiger der beiden Konzerntöchter und hatte im Januar Klage gegen die freiwilligen Vereinbarungen eingereicht, die Steinhoff im Dezember mit den anderen Gläubigern von SEAG und SFHG getroffen hatte.

Ardian verkauft Beteiligung an Parkhausbetreiber Indigo

Der Investor Ardian will seine Beteiligung an dem französischen Parkhausbetreiber Indigo verkaufen. Dazu würden exklusive Gespräche mit der Natixis-Tochter Mirova und Meag geführt, dem Vermögensverwalter der Munich Re, teilte Ardian mit. Mirova soll dabei einen Anteil von 35 Prozent und Meag von 15 Prozent an Indigo übernehmen.

Astrazeneca zahlt Daiichi bis zu 6,9 Mrd USD für Krebstherapie

Astrazeneca arbeitet künftig mit der japanischen Daiichi Sankyo Co in der Entwicklung und Vermarktung einer neuen Krebstherapie zusammen. Für den Erwerb eines Teils der Rechte an einer vielversprechenden Krebsbehandlung zahlt der britisch-schwedische Pharmakonzern dem neuen Partner aus Tokio bis zu 6,9 Milliarden US-Dollar, wie beide Unternehmen mitteilten.

Ermittler kommen Ursache für Boeing-Absturz in Äthiopien näher

Bei der im März abgestürzten Boeing 737 Max der Ethiopian Airlines scheint das automatisierte System zur Verhinderung eines Strömungsabrisses aktiviert gewesen zu sein. Wie von mit den Untersuchungen vertraute Personen zu erfahren war, sind Ermittler, die den tödlichen Absturz in Äthiopien untersuchen, nach ersten Ergebnissen auf Grundlage der Auswertung der Flugschreiber-Daten, zu dem vorläufigen Schluss gekommen, dass vor dem Absturz eine verdächtige Flugkontrollfunktion automatisch aktiviert wurde.

Debenhams vereinbart Umschuldung mit Gläubigern

Die strauchelnde britische Warenhauskette Debenhams hat sich mit bestehenden Gläubigern auf die angekündigte Refinanzierung über 200 Millionen Pfund geeinigt. Die Tür für den Großaktionär Sports Direct International, Debenhams zu übernehmen oder sich an der Restrukturierung zu beteiligen, ist dabei weiter offen.

Moeller-Maersk will Sparte Supply Service doch nicht verkaufen

Die Containerreederei A.P. Moeller-Maersk wird ihre Sparte Supply Service zur Versorgung von Ölplattformen doch nicht verkaufen. Das Industrie-Konglomerat habe keinen geeigneten Käufer gefunden, begründeten die Dänen die Entscheidung. Die Suche nach einem neuen Eigner sei vor allem wegen des schwierigen Marktumfeldes angesichts der Überkapazitäten problematisch gewesen.

Huawei vermeldet trotz US-Gegenwinds kräftiges Gewinnplus

Der chinesische Technologieriese Huawei hat für das vergangene Jahr ein deutliches Gewinnplus vermeldet. Trotz der Spionagevorwürfe vor allem aus den USA verdiente der Konzern 59,3 Milliarden Yuan (umgerechnet etwa 7,9 Milliarden Euro), wie Huawei mitteilte. Das sind rund 25 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

H&M übertrifft im 1. Quartal trotz Gewinnenbruch Erwartungen

Der schwedische Modehändler H&M hat in seinem ersten Geschäftsquartal 41 Prozent weniger verdient. Dabei fiel das Ergebnis aber besser aus als erwartet. Der Konzern aus Stockholm investiert zurzeit stark in sein Online- und Logistikgeschäft und sein Loyalitätsprogramm.

Nato-Chef warnt vor möglichen Konsequenzen bei 5G-Beteiligung von Huawei

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat vor möglichen Konsequenzen für die Sicherheit des nordatlantischen Bündnisses gewarnt, wenn der chinesische Ausrüster Huawei beim Aufbau von neuen Mobilfunknetzen zum Zug kommt. "Einige Nato-Mitgliedstaaten, darunter die USA, sehen es mit großer Sorge, wenn Huawei die Netze von Nato-Mitgliedern aufbaut, und haben sich im Rahmen der Nato auch entsprechend geäußert. Wir nehmen diese Sorgen sehr ernst", sagte Stoltenberg dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel laut einer Vorabmeldung.

Blackberry übertrifft im vierten Quartal die Erwartungen

Blackberry hat im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres wieder einen Gewinn erzielt. Zudem übertraf der Smartphone-Pionier, der sich auf Software und Dienstleistungen mit Fokus auf Sicherheit verlegt hat, bei Umsatz und Ergebnis die Erwartungen. Die Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel um 6,8 Prozent.

