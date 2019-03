Thema heute:

Die Macht der Muße

Mal ehrlich. Unsere Zeit wird immer hektischer. Haben Sie da nicht oft auch Lust, einfach mal GAR NICHTS zu tun? Dieses Nichtstun wird ja oft auch mit "Muße haben" bezeichnet, aber das ist nicht richtig. Es wäre im Gegenteil sogar völlig falsch, Muße mit Nichtstun gleichzusetzen, sagt Dr. med. Gerd Blaumeiser, der Autor des Buches "Die Macht der Muße". Dr. Blaumeiser ist Orthopäde und Sportmediziner sowie Lehrbeauftragter an der Universität Koblenz · Landau, dazu Autor diverser medizinischer Fachbücher.

Dr. med. Gerd Blaumeiser:Die Muße meint eigentlich "individuelle Selbstfindung", die Voraussetzung dafür, dass man sich in der Gesellschaft positionieren kann. Wenn man sich selbst nicht gefunden hat, keinen Selbstwert bei sich entdeckt hat, wie will man sich denn sonst in der Gesellschaft an die angemessene Stelle positionieren? Also es ist ein wichtiger Aspekt in der Reifung, in der Charakterbildung natürlich auch. Muße gehört auch in die Schulen, in die Universitäten sowieso. In einer Muße lernt man zu reflektieren, statt einfach nur Daten und Fakten zu schlucken.

Muße zu haben ohne Zeit zu haben ist aber auch nicht möglich.

Dr. med. Gerd Blaumeiser:Muße bedarf immer eines Zeitaspektes. Man muss für die Muße Zeit haben. Zeit nicht mit Oberflächlichkeiten, sondern Zeit für sich alleine. Und wenn man meint, das ist mir zu langweilig, dann einfach mal probieren, sich eine halbe Stunde hinzusetzen und wirklich nichts zu machen. Die Gedanken und Ideen kommen von selbst und dann findet man die Muße, die bahnt sich selbst den Weg in das eigene Bewusstsein! Die Wirtschaft hat das übrigens auch selbst entdeckt. Es gibt den Prof. Schönfelder, der ein Buch geschrieben hat, "Muße, Garant für wirtschaftlichen Erfolg!"

Zugegebenermaßen würde man intuitiv eher NICHT davon ausgehen, dass man Erfolge erzielt, indem man es locker angehen lässt.

"Muße, Garant für wirtschaftlichen Erfolg!" Das klingt ja auf den ersten Blick ein bisschen fremdartig, wirtschaftlicher Erfolg ist hier als nicht zu erwerben oder zu erzielend durch Konkurrenz und aufeinander einschlagen uns besser sein als der Andere, sondern in Muße feststellen, dass auch Kooperation statt Konkurrenzdenken wirtschaftlich erfolgreicher sein kann. Der Mensch, der wirtschaftlichen Erfolg erbringen soll, der ehrlicher und vertrauensvoller rüberkommt bei anderen Menschen, wenn diese Ehrlichkeit tatsächlich auch vom Gesprächspartner gemerkt und gespürt wird!

"Die Macht der Muße" von Dr. med. Gerd Blaumeiser ist in der ersten Auflage im R. G. Fischer Verlag erschienen, hat 88 Seiten und kostet 14,90 Euro.

