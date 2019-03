(shareribs.com) New York 29.03.2019 - Kürzlich überraschte JP Morgan mit der Ankündigung eines eigenen JPM Coin, eine Digitalwährung, die Transaktionen im Unternehmensnetzwerk vereinfachen soll. Das Unternehmen will aber offenbar mehr.Einem Bericht der Job-Portals indeed.com zufolge, ist JP Morgan gegenwärtig das Finanzinstitut mit dem größten Bedarf an Mitarbeitern mit Kenntnissen zu Blockchain und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...