Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Marktanteil der Deutschen Grammophon ist im vergangenen Jahr, in dem das renommierte Klassik-Label seinen 120. Geburtstag feierte, weiter gewachsen. Nach den Jahrescharts 2018 lag er bei 29,3% und damit um 3,2 Prozentpunkte über dem Vorjahr. Der Abstand zum nächstgrößeren Mitbewerber konnte auf 11 Prozentpunkte ausgebaut werden. Besonders erfreulich ist das Wachstum im Digitalsegment, hier konnte die Deutsche Grammophon auf 38,4% zulegen - eine Steigerung um knapp 5 Prozentpunkte.



Um im sich rasant verändernden Markt auch in Zukunft für ihre Künstler optimal aufgestellt zu sein, hat die Deutsche Grammophon im ersten Quartal dieses Jahres ihre Strukturen erneuert. An die tradierte Einteilung von A&R bis zur Katalogauswertung tritt fortan eine innovative Gliederung in die Repertoire-Cluster Classical, Heritage, New Repertoire und Special Projects. Um sie herum gruppieren sich Kompetenz-Teams, in denen das relevante Know-how für das jeweilige Genre sowie operative Prozesse gebündelt werden. Hier arbeiten Produzenten, Produkt- und Katalogmanager, Digital-Experten und Promotion-Verantwortliche eng und nach agilen Prinzipien zusammen, um Künstlern die ideale Unterstützung bei der Erschließung ihres vollen Potentials zu geben.



Clemens Trautmann, President Deutsche Grammophon: "Wir glauben fest daran, dass divers zusammengesetzte Teams, in denen unterschiedliche Fachkompetenzen gebündelt sind, die klügsten und nachhaltigsten Entscheidungen treffen. Unsere Künstler und ihr Erfolg stehen im Zentrum der Teamarbeit, und sie können sich auf konstante sowie hoch motivierte Ansprechpartner verlassen. So können wir unseren Künstlern weiterhin den bestmöglichen Service bieten und unseren Hörern die beeindruckendsten klassischen Musikerlebnisse vermitteln. Ich danke den großartigen Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Grammophon für ihren Einsatz, ihre Kreativität und Veränderungsbereitschaft, ohne die unsere Markterfolge nicht denkbar sind."



Frank Briegmann, President & CEO Central Europe Universal Music und Deutsche Grammophon: "Zunächst einmal Gratulation an das gesamte Team der Deutschen Grammophon und natürlich zuvorderst allen Künstlerinnen und Künstlern, die zu diesem hervorragenden Jahresergebnis beigetragen haben. Gleichwohl wollen wir uns auf diesem Erfolg nicht ausruhen, sondern müssen auf unserem Weg fortschreiten, auch uns selbst kontinuierlich zu verändern, um unseren Künstlern und den Klassikliebhabern auch weiterhin perfekten Service und herausragende Produkte bieten zu können. Die neue Struktur leistet dazu einen wichtigen Beitrag."



OTS: Universal Music Entertainment GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117118 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117118.rss2



Pressekontakt: Bisseh Akamé Tel: +49 30 52007 2975 Email: Bisseh.Akame@umusic.com