FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens unterstützt Volkswagen bei der geplanten Vernetzung der 122 Autowerke. Der Münchener Konzern soll maßgeblich dazu beitragen, die Maschinen und Anlagen unterschiedlicher Hersteller in den Fabriken in der Cloud zu vernetzen, teilte Volkswagen mit. Das seien die Voraussetzungen für weitere Produktivitätssteigerungen in den Werken des Wolfsburger Konzerns. Angaben zum Auftragsvolumen wurden nicht genannt.

VW entwickelt die sogenannte Volkswagen Industrial Cloud gemeinsam mit dem US-Konzern Amazon. Siemens soll als Integrationspartner für die Vernetzung der Anlagen in den Werken sorgen. Mit der Siemens-Software Mindsphere sollen etwa Produktionsdaten direkt in Fertigungsprozessen verarbeitet und dann in der Datenwolke zusammengeführt werden.

"Wir werden unsere Volkswagen Industrial Cloud zu einem Partnernetzwerk formen, von dessen digitalen Funktionen alle teilnehmenden Unternehmen profitieren", wird Porsche-Chef Oliver Blume in der Mitteilung zitiert. Blume ist im VW-Vorstand für Produktion zuständig.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/DJN/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2019 08:21 ET (12:21 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.