VIPs und Medienvertreter zu Gast beim neuen Lifestyle-SUV in Berlin



- Große Promi-Dichte auf dem schwarzen "Red Carpet": Ruby O. Fee, Kostja Ullmann, Janin Ullmann, Stephan Luca, Raul Richter und viele mehr - DJane Wana Limar bringt die Gäste an den Turntables in Feierstimmung - Auftritt aus dem Nebel auf die Bühne: Neuer Evoque startet in Deutschland - Zweite Generation des Range Rover Evoque glänzt mit modernem Karosseriedesign und untermauert Status als Stilikone des SUV-Marktes - Hochentwickelte Antriebe inklusive Hybrid-Technologie, dazu innovative Lösungen wie die Weltneuheit "ClearSight"-View - Verkaufsstart bei den deutschen Land Rover Vertragshändler am 6. April - Preise des neuen Range Rover Evoque starten bei 37.350 Euro - attraktive Leasingangebote schon ab 299 Euro pro Monat - Video unter: https://media.landrover.com/de-de/videos'start=0&brand=landrover - Download O-Töne: https://we.tl/t-GmWMzZfMtT - Download Schnittbilder: https://we.tl/t-NdXwnTATNU - Download Video-Beitrag: https://we.tl/t-8XZdIRw2NS



Großer Auftritt auf spektakulärer Bühne in Berlin: Prominente Gäste und Medienvertreter begrüßen in der Off-Location Bridge Studios den neuen Range Rover Evoque. Die zweite Generation des britischen Lifestyle-SUV präsentierte sich gestern erstmals in Deutschland vor Publikum - und wurde gleich zum begehrten Fotomotiv auf den Social-Media-Kanälen. Zum Launch-Event des neuen Evoque kamen eine ganze Reihe prominenter Namen in die außergewöhnliche Location direkt am Wasser: darunter die Schauspieler Ruby O. Fee, Kostja Ullmann, Stephan Luca und Raul Richter. Moderatorin Janin Ullmann führte charmant durch den Abend, DJane Wana Limar brachte die Gäste anschließend in Feierstimmung. Damit besteht der neue Evoque seine öffentliche Feuertaufe auf deutschem Boden. Am Samstag, 6. April folgt der Verkaufsstart bei den deutschen Jaguar Land Rover Händlern - dann kann sich jeder vom modernen Design und den innovativen Technologien des neuen kompakten Premium-SUV überzeugen.



Mehr als 800.000 Mal haben sich die Käufer in aller Welt für den ersten Range Rover Evoque entschieden. Angesichts dieser Beliebtheit steigt die Spannung für die am 6. April nach Deutschland kommende zweite Evoque Generation. Für die Gäste des Berliner Events steht fest: Auch der neue Evoque wird durchstarten! Mit bester Feierstimmung bereiteten die Besucher dem Neuling am Donnerstagabend einen rauschenden Empfang.



Dem Anlass entsprechend ist die Gästeliste prominent besetzt. Natürlich waren die Land Rover Markenbotschafter Kostja Ullmann und Stephan Luca vor Ort. Die beiden Schauspieler fahren auch privat Range Rover Modelle - Kostja Ullmann dirigiert gekonnt das Steuer eine Range Rover Evoque. Von der neuen Modellgeneration sind sie auf Anhieb begeistert. "Ich bin Evoque-Fan der ersten Stunde", so Kostja Ullmann "für mich ist er der schönste SUV auf dem Markt und die perfekte Kombination aus City-Tauglichkeit und starker Leistung. Die neue Generation finde ich noch eleganter und dass es nun auch nachhaltige Antriebe und Materialien gibt, ist super. Ich durfte ihn bereits fahren und wollte ihn am liebsten direkt mit zurück nach Hause nehmen." Auch für Stephan Luca ist die Neuentwicklung ein großer Wurf: "Das reduzierte Design ist wirklich stark, vor allem im Innenraum - wenige, klare Bedienelemente und hochwertige, nachhaltige Materialien. Ich bin sicher, dass der neue Range Rover Evoque ein voller Erfolg wird!"



Die Promidichte in den Bridge Studios war groß. Neben Kostja Ullmann und Stephan Luca schritten unter anderem auch Filmstar Ruby O. Fee sowie das TV-Paar Raul Richter und Vanessa Schmitt über den "Red Carpet", der diesmal ganz stylish in edlem Schwarz gehalten war. Darüber hinaus waren auch große Influencer wie Julia Fröhlich ("xlaeta"), Aylin König, Anna von Klinski, KimiPeri und viele mehr.



Für den richtigen Ton sorgten gleichfalls prominente Namen. Schauspielerin Janin Ullmann führte als Moderatorin durch den Abend. In Tanzlaune und Feierstimmung wurden die rund 200 Gäste anschließend von Star-DJane Wana Limar gebracht.



Zuvor jedoch gehörten alle Ohren und Augen dem neuen Evoque. Mit einer spektakulären Inszenierung hatte der Newcomer seinen ersten großen Auftritt - aus dem Nebel der Bühne direkt in den Mittelpunkt des Interesses. Unzählige Male wurden Kameras und Smartphones gezückt, um den neuen Range Rover Evoque mit der digitalen Welt zu teilen, von den vielen Medienvertretern ebenso wie von den eingeladenen Influencern. Ein eigens installierter 120-Grad-Kamera Booth erlaubte zudem interessante Perspektiven und originelle Evoque-Motive.



Dem Star des Abend, dem neuen Range Rover Evoque, hat Jaguar Land Rover alles mit auf den Weg gegeben: hochmodernes Karosseriedesign, entsprechend dem Ruf des Evoque als SUV-Stilikone, und einem ebenso puristisch wie hochwertig gestylten Interieur. Teil der umfangreichen Ausstattung sind zahlreiche fortschrittliche Technologien. So ist der neue Evoque mit Mild-Hybrid-Antrieben erhältlich und glänzt mit der Weltneuheit "ClearSight"-Motorhaube für einen Blick unter das Fahrzeug oder dem ebenso cleveren "ClearSight Smart View"-Innenspiegel. Auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit mit seinen neuen Innenraummaterialien und Konnektivität mit den beiden großen Touchscreens überrascht der neue Evoque. Keine Frage: Er ist und bleibt durch und durch Range Rover - und ein Taktgeber im Markt der kompakten Premium-SUVs.



Bestellungen für den neuen Range Rover Evoque sind bereits möglich - ab Samstag, 6. April ist der schicke Brite dann auch in den Ausstellungsräumen der Jaguar Land Rover Händler zu sehen. Die Preise für den Evoque starten bei 37.350 Euro. Außerdem bietet Land Rover besonders attraktive Leasingangebote ab 299 Euro im Monat - für den Range Rover Evoque D150 bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 Kilometern Gesamtfahrleistung



Über Jaguar Land Rover



Jaguar Land Rover ist mit seinen zwei ikonischen Marken Jaguar und Land Rover der größte Automobilhersteller in Großbritannien: Land Rover ist der weltweit führende Hersteller von Premium-Allradfahrzeugen, und Jaguar, eine der weltweit führenden Luxus-Sportlimousinen- und Sportwagenmarken.



Unser Anspruch ist es, wegweisende Fahrzeuge zu liefern, die unseren Kunden Erlebnisse bieten, die sie ein Leben lang lieben werden. Unsere Produkte sind weltweit gefragt. Im Jahr 2018 verkaufte Jaguar Land Rover 592.708 Fahrzeuge in 128 Ländern.



Das Unternehmen sichert knapp 260.000 Arbeitsplätze bei Händlerbetrieben, Zulieferern und lokalen Unternehmen. Im Herzen sind wir ein britisches Unternehmen mit zwei großen Design- und Entwicklungsstandorten, drei Produktionsstandorten und einem Motorenzentrum in Großbritannien. Darüber hinaus haben wir auch Werke in China, Brasilien, Indien, Österreich und der Slowakei.



Ab 2020 werden alle neuen Jaguar und Land Rover Fahrzeuge über eine elektrische Option verfügen, was unseren Kunden eine größere Auswahl bietet. Wir werden ein Portfolio von elektrifizierten Modellen in unserer gesamten Produktpalette einführen, vollelektrisch, als Plug-in und Mild-Hybrid sowie und weiterhin mit den neuesten Diesel- und Benzinmotoren.



