Frühjahrsbelebung verringert Zahl der Arbeitslosen im März

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat sich im März wegen der einsetzenden Frühjahrsbelebung weiter verringert, in saisonbereinigter Betrachtung entwickelte sich der Arbeitsmarkt allerdings etwas ungünstiger als erwartet. Dennoch sank die saisonbereinigte Arbeitslosenquote auf ein Rekordtief. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) berichtete, sank die Arbeitslosenzahl um 72.000 Personen. Damit sind nun 2,301 Millionen Menschen ohne Beschäftigung.

Merkel reist nächste Woche nach Irland

Vor dem Hintergrund des Brexit reist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am kommenden Donnerstag nach Dublin. Geplant sei ein "Kurzbesuch", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Die Bundeskanzlerin möchte sich auf Einladung von Premierminister Leo Varadkar vor Ort in Irland ein Bild über die aktuelle Situation machen", erklärte Demmer.

Union und SPD verteidigen Kompromiss bei saudischem Waffenembargo

Nach der sechsmonatigen Verlängerung des Waffenembargos nach Saudi-Arabien bemühen sich sowohl Union als auch SPD, die Entscheidung als ihren Sieg darzustellen. Die Entscheidung des Bundessicherheitsrats vom Donnerstagabend stellt einen Kompromiss dar, auf der einen Seite das Embargo verlängert, aber gleichzeitig die Kooperation mit den europäischen Partnern ermöglichen soll.

Verkehrsministerium stellt Plan zum Erreichen der Klimaziele vor

Mit Hilfe von Kaufprämien für Elektrofahrzeuge, klimafreundliche Dienstwagen und Bezuschussung von alternativen Antrieben für Nutzfahrzeuge will das Bundesverkehrsministerium die deutschen Klimaziele erreichen. Das geht aus einer internen Vorlage an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hervor, in die Dow Jones Newswires Einsicht hat und aus der zuerst die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichtet hatte.

Gebühren für Polizeikosten bei Risikospielen im Fußball grundsätzlich möglich

Bei Risikospielen der Fußballbundesliga dürfen die Länder für zusätzliche Polizeikosten grundsätzlich Gebühren von den Vereinen erheben. Die vom Land Bremen von der Deutschen Fußballliga (DFL) geforderte Gebühr sei im Prinzip rechtmäßig, entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Es wies den Rechtsstreit um die Gebühr für ein Derby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV aber an das Oberverwaltungsgericht Bremen zurück.

Nato-Chef warnt vor möglichen Konsequenzen bei 5G-Beteiligung von Huawei

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat vor möglichen Konsequenzen für die Sicherheit des nordatlantischen Bündnisses gewarnt, wenn der chinesische Ausrüster Huawei beim Aufbau von neuen Mobilfunknetzen zum Zug kommt. "Einige Nato-Mitgliedstaaten, darunter die USA, sehen es mit großer Sorge, wenn Huawei die Netze von Nato-Mitgliedern aufbaut, und haben sich im Rahmen der Nato auch entsprechend geäußert. Wir nehmen diese Sorgen sehr ernst", sagte Stoltenberg dem Spiegel laut einer Vorabmeldung.

+++ Konjunkturdaten +++

Italien/Verbraucherpreise März vorl. +0,3% gg Vm, +1,0% gg Vj

Italien/Verbraucherpreise März PROG: +0,2% gg Vm, +1,0% gg Vj

GB/BIP 4Q +0,2% gg Vorquartal (vorläufig: +0,2%)

GB/BIP 4Q +1,4% gg Vorjahr (vorläufig: +1,3%)

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Feb +4,6 Mrd GBP (Jan: +4,7 Mrd GBP)

GB/Nettovergabe Hypothekenkredite Feb +3,5 Mrd GBP (Jan: +3,6 Mrd GBP)

GB/Hypothekenkredit-Zusagen Feb 64.337 (Jan: 66.696)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Feb +1,1 Mrd GBP (Jan: +1,2 Mrd GBP)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Feb PROG: +0,9 Mrd GBP

GB/Leistungsbilanz 4Q Defizit 23,7 Mrd GBP

GB/Leistungsbilanz 3Q revidiert auf Defizit 23,0 Mrd GBP von Defizit 26,5 Mrd GBP

