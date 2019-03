Lebensläufe der neuen Mitglieder des Verwaltungsrats

Insa Klasing

Insa Klasing ist seit 2017 CEO und Co-Founder des Startups TheNextWe, das Unternehmen im digitalen Mindset-Wandel begleitet. 2017 wurde sie vom World Economic Forum als Young Global Leader für ihr Engagement in Indien für eine grundlegende Bildung für alle und für ihre Position als jüngster General Manager aller Zeiten bei Yum! Brands ausgezeichnet. So war die heute 39-jährige Deutsche während fünf Jahren Geschäftsführerin von Kentucky Fried Chicken (KFC) in der DACH-Region und Dänemark, nachdem sie zuvor als Supply Chain and Equipment Director und als Company Operations Director für KFC UK tätig war. Zwischen 2006 und 2009 führte sie die britische Marke «innocent smoothies» als Country Manager in Deutschland ein, die als Marktführerin hervorging. Ihre Karriere begann sie 2004 in der Strategieberatung bei Bain & Company in London. Dies nachdem sie direkt nach dem Studium ab 2003 für die NGO Action Aid! in New Delhi aktiv war. Insa Klasing verfügt über einen Bachelor in Volkswirtschaftslehre, Politik und Philosophie der University of Oxford und einen Master in South Asian Area Studies der University of London. Sie ist Verwaltungsrätin der SV Group AG und Aufsichtsrätin von Sausalitos.

Sascha Zahnd

Sascha Zahnd ist seit 2016 Vice President Global Supply Chain und Teil der obersten Führungsebene bei Tesla Inc. in Palo Alto, Kalifornien. Er gestaltet dabei aktiv weltweite Zukunftsthemen wie Mobilität, Energie, künstliche Intelligenz oder Industrie 4.0 mit. Zuvor war der 43-jährige Schweizer während sechs Jahren für ETA SA / Swatch Group tätig, wo er als Mitglied der Geschäftsleitung die globale Supply Chain sowie die Komponenten-Produktionswerke verantwortete. Dabei positionierte er den gesamten Einkauf und die Logistik komplett neu und erhöhte die Flexibilität der Produktion markant. Von 2001 bis 2010 arbeitete er bei IKEA zuerst in der Schweiz und darauf in Schweden, Mexiko, den USA und China. Er begann seine Karriere für das Handelsunternehmen als Regional Logistics Manager, war unter anderem Sales Manager und stellvertretender Geschäftsführer von IKEA Retail in New York und in seiner letzten Rolle Head Supply Division Asia Pacific in Shanghai. Nach seiner Lehre als Speditionskaufmann in Basel, Schweiz, schloss Sascha Zahnd ein Studium als Betriebsökonom FH in Basel ab. Er verfügt zudem über einen Executive Master of Business Administration der IMD Business School Lausanne.