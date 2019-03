Die DZ Bank hat den fairen Wert für 1&1 Drillisch nach Zahlen und Prognosen von 47 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Geschäftsbericht 2018 und der Ausblick auf 2019 seien am unteren Rand der Markterwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kurseinbruch vom Vortag sei aber übertrieben. Hierfür sei wohl das Risiko einer deutlich niedrigeren Dividende verantwortlich, sollte der Telekomanbieter ein eigenes Mobilfunknetz aufbauen. Eine Anpassung seines Bewertungsmodells gestalte sich schwierig, da aktuell nicht klar sei, ob das Unternehmen künftig ein eigenes Mobilfunknetz aufbauen werde./ajx/bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2019 / 12:26 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2019 / 12:47 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-03-29/14:02

ISIN: DE0005545503