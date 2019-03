Von der m:access-notierten mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG kommt am heutigen Freitag der Dividendenvorschlag für das Jahr 208. Je eigener Aktie will mwb fairtrade laut Vorstandsbeschluss eine Dividende zwischen 0,03 Euro und 0,06 Euro an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...