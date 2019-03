BERLIN (dpa-AFX) - Ursula von der Leyen warnt im Koalitionsstreit um die Höhe des Wehretats vor einem Ansehensverlust Deutschlands in der Nato. "Bei den Zusagen an die Nato geht es um die Glaubwürdigkeit Deutschlands bei den Alliierten", sagte die CDU-Politikerin dem "Spiegel". Deutschland müsse verlässlich bleiben und zu seinem Wort stehen. "Wir haben einen guten Ruf in der Nato, den gilt es zu verteidigen."

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) plant für den Verteidigungshaushalt im kommenden Jahr Ausgaben von 44,7 Milliarden Euro. Von der Leyen (CDU) hatte aber 47,2 Milliarden Euro gefordert - nachdem ihr Budget im laufenden Jahr 43,2 Milliarden beträgt. Damit würde Deutschland deutlich seine Zielvorgabe verfehlen, bis 2024 für Verteidigung 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auszugeben.

"Wir brauchen beim Wehretat weitere mutige Schritte nach oben", sagte von der Leyen jetzt. "Ich werde für die Bundeswehr um jeden Euro kämpfen."/sk/DP/jha

AXC0216 2019-03-29/14:05