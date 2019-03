Bern - Das Zürcher Kabarett-Duo Knuth und Tucek wird auf Empfehlung der Eidgenössischen Jury für Theater mit dem Schweizer Kleinkunstpreis 2019 ausgezeichnet. Der Preis wird am 11. April im Rahmen der Eröffnungsgala der 60. Schweizer Künstlerbörse in Anwesenheit von Bundeskanzler Walter Thurnherr in Thun verliehen. Nominiert waren neben Knuth und Tucek der mobile Märchenzirkus Nicole & Martin und die Komödiantin Marjolaine Minot.

Das Duo Knuth und Tucek sind die Schauspielerin Nicole Knuth, aufgewachsen ...

