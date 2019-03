Wien (www.anleihencheck.de) - Derzeit schwirrt die Nachricht um eine mögliche Kooperation zwischen Volkswagen und Amazon durch die Medien, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Internethandel verfüge über eine der weltweit leistungsfähigsten Cloud-Technologien überhaupt. Diese Technologie sollte zu einer verbesserten Vernetzung der Fahrzeugfabriken von VW eingesetzt werden, um einerseits von der Zentrale in Wolfsburg aus alle 122 Fabriken im Blick zu haben. Andererseits erwarte man sich daraus auch Effizienzsteigerungen. So sollte Zeitungsberichten zufolge VW-Chef Herbert Diess als Ziel für 2025 vorgegeben haben, dass bis dahin alle Konzernwerke ihre Produktivität um ein Drittel steigern würden. Von der Pressestelle des VW-Konzerns habe es bis dato keine Stellungnahme gegeben. (News vom 28.03.2019) (29.03.2019/alc/n/a) ...

