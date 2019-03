Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach vier Leitzinsanhebungen à 25 Basispunkten im Jahresverlauf 2018 hatte die US-Notenbank bereits zu Beginn dieses Jahres eine zukünftig vorsichtigere und zunehmend datenabhängigere geldpolitische Gangart angedeutet, so die Analysten von Postbank Research.Dies sei im Rahmen der FOMC-Sitzung im März bestätigt worden. Vor dem Hintergrund zwar immer noch solider, aber nicht mehr ganz so starker US-Konjunkturdaten habe die FED ihren Leitzins in der Spanne von 2,25 bis 2,50% belassen. Die vorsichtigere Einschätzung finde sich auch in dem im Anschluss an die Sitzung veröffentlichten Statement wieder. Hier sei beispielsweise nicht mehr von einer weiteren Stärkung des Arbeitsmarkts die Rede gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...