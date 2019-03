Berlin (ots) - Im März 2019 wurden folgende Personalmaßnahmen wirksam: Generalmajor (TR) Karsten STOYE, Deputy Chief of Staff Operations Headquarter AIRCOM Ramstein, wurde Chief of Staff Headquarters AIRCOM Ramstein.



Brigadegeneral Michael HOGREBE, zuletzt im Kommando Luftwaffe in Berlin verwendet, wurde Kommandeur Bodengebundene Verbände Luftwaffentruppenkommando, Köln.



