Stuttgart (ots) - Nur anderthalb Jahre nach dem ersten Spatenstich feiert Breuninger in Sachsenheim planmäßig Eröffnung: Am Samstag, den 30. März 2019 lädt das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen zum Tag der offenen Tür in den beeindruckenden Neubau und bietet Besuchern unter anderem kostenlose Führungen durch das moderne Warendienstleistungszentrum an.



Ab 12 Uhr öffnet Breuninger die Türen zu seinem neuen Bau im Gewerbepark Eichwald und bietet einen exklusiven Einblick in das hochmoderne Warendienstleistungszentrum. Bis 17 Uhr werden kostenlose Rundgänge durch den beeindruckenden Hallenkomplex mit modernster Intralogistik angeboten. Das Rahmenprogramm wird von Vereinen der Region gestaltet.



"Mit diesem Tag der offenen Tür wollen wir uns den Bürgerinnen und Bürgern der Region als neue Nachbarn offiziell vorstellen. Der Standort Sachsenheim ist für uns optimal - geografisch, aber vor allem auch, weil wir dort wachsen und investieren wollen, wo wir unsere Wurzeln haben, in der Region Stuttgart", so Breuninger CEO Holger Blecker über die Standortwahl.



Breuninger eröffnet das neue Warendienstleistungszentrum planmäßig und ohne größere Verzögerungen. Im Juni 2017 begannen die ersten Maßnahmen zur Bodenverbesserung auf dem Grundstück. Im Oktober wurde bereits die erste Stütze gestellt - seitdem wuchs der beeindruckende Großbau kontinuierlich in den Himmel. Im Juli 2018 feierte Breuninger Richtfest. Unmittelbar vor der Eröffnungsfeier befanden sich täglich für Bau und Intralogistik bis zu 400 Menschen gleichzeitig auf der Baustelle.



Holger Blecker zeigt sich hochzufrieden über den Baufortschritt: "Den rasanten Bauverlauf verdanken wir maßgeblich der sehr guten Zusammenarbeit mit den General-unternehmern Ten Brinke und Knapp AG sowie den beteiligten Firmen, aber natürlich auch der ausgezeichneten Kooperation mit dem Zweckverband."



Nach der Eröffnungsfeier startet Breuninger umgehend mit einer planmäßigen, umfangreichen Inbetriebnahmephase, ab Mai 2019 beginnt die erste Warenbearbeitung in Sachsenheim. Die vollständige Inbetriebnahme ist für Mitte 2020 geplant.



Das Breuninger Warendienstleistungszentrum in Sachsenheim



In Sachsenheim baut Breuninger eines der modernsten Warendienstleistungszentren für Fashion in Europa und stellt sich damit optimal für die anspruchsvollen Kundenbedürfnisse der Zukunft auf. Jeder Artikel, den Breuninger verkauft, wird zukünftig den neuen Standort durchlaufen.



Auf rund 76.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche, das entspricht 11 Fußballfeldern, vereint der nach den modernsten Anforderungen gefertigte Gebäudekomplex im Gewerbegebiet Eichwald künftig die derzeit noch bestehenden Breuninger Standorte in Sindelfingen, Bretten, Pleidelsheim, Leinfelden-Echterdingen, Neuenstadt und Gerlingen.



Breuninger schafft mit dem neuen Warendienstleistungszentrum bis zu 700 attraktive Arbeitsplätze in der Region. Neben den Bereichen Warenbearbeitung, Versorgung des stationären Handels und Onlineversand umfasst der Standort nachher zudem die Content Production mit Foto- und Texterstudio, die Breuninger Confiserie, die Lieferantenretoure, eine Verwaltung sowie eine Mitarbeiter-Kantine.



Eröffnung Breuninger Warendienstleistungszentrum



Tag der offenen Tür: 12 Uhr bis 18 Uhr Rundgänge: bis 17 Uhr Adresse: Breuninger Straße 1, 74343 Sachsenheim Parkplätze vorhanden



Bildmaterial



Unter dem folgenden Link steht Ihnen ab 13 Uhr Bildmaterial vom Breuninger Warendienstleistungszentrum zum Download bereit:



https://www.picdrop.de/niedermueller/Breuninger-WDZ



Bilder: © T. Niedermüller



Unter dem folgenden Link steht Ihnen zudem ab dem 30. März um 15.00 Uhr Bildmaterial von der Eröffnung zum Download bereit:



http://ots.de/HAro7w



Bilder: © J. Kassner



E. Breuninger GmbH & Co.



Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde 1881 von Eduard Breuninger gegründet und zählt heute zu den führenden Department Stores in Europa. Seit mehr als 135 Jahren setzt Breuninger mit einer exklusiven Auswahl an internationalen Designermarken und ausgesuchten Newcomer Brands hohe Maßstäbe in den Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle. Neben Stilbewusstsein und Trendgespür steht Breuninger für eine ausgeprägte Kundenorientierung: Serviceangebote wie der Special Service, das hauseigene Maßatelier, Click&Collect, der Instore Bestellservice oder der Shuttle Service sorgen für ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Deutschlandweit umfasst das mehrfach ausgezeichnete Multichannel-Unternehmen elf Breuninger Häuser mit über 5.500 Mitarbeitern. Der im Jahr 2008 gestartete E-Shop www.breuninger.com zählt national zu den erfolgreichsten Online-Shops im Premiumsegment.



