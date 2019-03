(Alle Dollar-Beträge sind in US-Dollar angegeben.)

Bereinigtes EBITDA von 89,9 Mio. in 2018, ein Anstieg um 11 von 81,0 Mio. in 2017 aufgrund Umsatzsteigerungen in allen drei Minen

Betriebs-Cashflows vor Veränderung des Betriebskapitals von 90,1 Mio. in 2018, Anstieg um 13 von 80,0 Mio. in 2017

Umsatz aus verkaufbaren Metallen aufgrund eines höheren Durchsatzes von 205,1 Mio. in 2017 um 13 auf 232,4 Mio. in 2018 gestiegen

Konsolidierte Kupferproduktion 2018 von 34,0 Millionen Pfund, konsolidierte Silberproduktion von 2,7 Millionen Unzen, konsolidierte Zinkproduktion von 76,8 Millionen Pfund, konsolidierte Bleiproduktion von 27,7 Millionen Pfund und konsolidierte Goldproduktion von 7.743 Unzen; Steigerungen um 27 %, 17 und 1 %, einem Rückgang um 7 und einer Steigerung um 25 gegenüber 2017, und innerhalb der Produktionsprognose. (1)

Reduzierung der allgemeinen Unterhaltskosten im Jahr 2018: 6 niedriger bei Yauricocha, 21 niedriger bei Bolívar und 35 niedriger bei Cusi gegenüber 2017

21,8 Mio. an liquiden Mitteln zum 31. Dezember 2018

Den Aktionären zurechenbares Nettoergebnis von 0,12 pro Aktie

Nettoverschuldung von 34,4 Mio. zum 31. Dezember 2018

Telefonkonferenz für Aktionäre findet am Freitag, den 29. März 2019, um 10:30 Uhr (EST) statt

(1) Silberäquivalente Unzen und Kupfer- und Zinkäquivalente Pfund für das 4.Quartal 2018 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 14,63 $/oz Ag, 2,77 $/lb Cu, 0,89 $/lb Pb, 1,16 $/lb Zn, 1.238 $/oz Au. Silberäquivalente Unzen und Kupfer- und Zinkäquivalente Pfund für das 4. Quartal 2017 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 16,77 $/oz Ag, 3,13 $/lb Cu, 1,11/lb Pb, 1,45 $/lb Zn, 1.282/oz Au. Silberäquivalente Unzen und Kupfer- und Zinköquivalente Pfund für die 12 Monate 2018 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 15,65 $/oz Ag, 2,96 $/lb Cu, 1,02/lb Pb, 1,31 $/lb Zn, 1.269/oz Au. Silberäquivalente Unzen und Kupfer- und Zinkäquivalente Pfund für die 12 Monate 2017 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 17,14 $/oz Ag, 2,82/lb Cu, 1,06 $/lb Pb, 1,32/lb Zn, 1.265 $/oz Au.

Sierra Metals Inc. (TSX:SMT)(BVL:SMT)(NYSE American:SMTS) ("Sierra Metals" oder das "Unternehmen") berichtete heute einen Umsatz von 232,4 Mio. US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 89,8 Mio. US-Dollar bei einem Durchsatz von 2.325.288 Tonnen und einer Metallproduktion von 18,0 Mio. Unzen Silberäquivalent, 95,2 Mio. Pfund Kupferäquivalent und 215,1 Mio. Pfund Zinkäquivalent für das zum 31. Dezember 2018 beendete Geschäftsjahr.

2018 stieg die jährliche konsolidierte Produktion von Silber, Kupfer, Zink und Gold um 17 %, 27 %, 1 bzw. 25 %, während die jährliche konsolidierte Bleiproduktion um 7 gegenüber 2017 zurückging. Das Unternehmen erzielte im 4. Quartal 2018 einen konsolidierten vierteljährlichen Erzdurchsatz in Rekordhöhe sowie einen vierteljährlichen Rekord-Erzdurchsatz aus den Minen Bolivar und Cusi. Mit diesen Ergebnissen setzte das Unternehmen die in den ersten drei Quartalen 2018 erzielten erfolgreichen Produktionssteigerungen fort, die zu starken jährlichen konsolidierten Produktionszahlen führten.

Die Metallproduktion von Yauricocha stieg im 4. Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 14 an, was auf einen um 5 höheren Erzdurchsatz, höhere Durchschnittsgehalte aller Metalle, mit Ausnahme von Zink, sowie auf eine höhere Blei- und Goldgewinnung zurückzuführen ist. Bei Bolivar führten ein 20 höherer Erzdurchsatz und höhere Durchschnittsgehalte bei Silber und Gold zu einem Anstieg der im 4. Quartal 2018 produzierten Kupferäquivalent-Pfunde um 16 gegenüber dem 4. Quartal 2017. Die Mine Cusi erzielte eine Durchsatzsteigerung von 258 %, was zu einem Anstieg der im 4. Quartal 2018 produzierten Silberäquivalent-Unzen um 70 im Vergleich zum 4. Quartal 2017 führte.

Igor Gonzales, President und CEO von Sierra Metals sagte: "Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung des Unternehmens im 4. Quartal und im Gesamtjahr 2018. Trotz Herausforderungen wie rauen Wetterereignissen im 3. Quartal in der Bolivar-Mine erwirtschaftete das Unternehmen in seinen drei operativen Minen einen positiven Cashflow, der im Laufe des Jahres 2017 eine Steigerung von 13 erreichte, und unsere Produktionsergebnisse waren solide mit jährlichen Steigerungen der konsolidierten Produktion aller Metalle außer Blei. Das Unternehmen erzielt weiterhin positive Renditen auf die Kapitalanlagen und betriebliche Verbesserungen in allen unseren Minen, was sich am besten durch die Verbesserung der operativen Leistung, die Stärkung unserer Vermögensbasis, deutlich niedrigere, allgemeine Unterhaltskosten und einen weiterhin starken Cashflow zeigt.

2019 wird ein wichtiges Jahr für das Unternehmen sein, da wir mit dem Hochfahren der Produktion in Mexiko beginnen. Die meisten Anlagen für die Werkserweiterung sind in Bolivar vorhanden und auch das Cusi-Werk steht kurz vor der Fertigstellung. Die Erschließung in beiden mexikanischen Minen setzt sich mit dem Ziel fort, das Produktionsvolumen und die Gewinnungsraten zu erhöhen, was ab dem 2. Quartal 2019 zu einer höheren Metallproduktion führen dürfte. Wir modernisieren und verbessern weiterhin alle unsere Minen und implementieren bewährte Betriebsverfahren. Diese Verbesserungen werden es dem Unternehmen voraussichtlich ermöglichen, die Metallproduktion im Laufe des kommenden Jahres zu steigern. Unsere unternehmensweit laufenden Brownfield-Explorationsprogramme sollten auch zu einem weiteren signifikanten Wachstum der Reserven und Ressourcen führen, was den Wert unserer Anlagen im kommenden Jahr erhöhen wird.

Das Investitionsbudget für 2019 von 83 Mio. US-Dollar berücksichtigt die umfangreichen Wachstumspläne des Unternehmens. Ähnlich wie bei früheren Investitionsprogrammen handelt es sich um Investitionen, die dem Unternehmen signifikante Renditen auf das investierte Kapital bringen und weiterhin eine sehr effiziente Kapitalnutzung darstellen, wenn man das Produktions- und Ressourcenwachstum berücksichtigt, das sie dem Unternehmen und seinen Aktionären bringen werden. Das Investitionsprogramm 2019 soll sowohl durch das EBITDA als auch durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden, dennoch bietet eine kürzlich eingerichtete neue Kreditfazilität in Höhe von 100 Mio. US-Dollar dem Unternehmen ausreichend Flexibilität, um diese durchdachten Investitionen vorzunehmen."

Er sagte weiter: "Die Bilanz von Sierra Metals ist nach wie vor solide und verfügt über die notwendige Liquidität, um unsere Betriebs- und Wachstumsausgaben zu decken. Das Unternehmen ist auf dem Weg zu weiterem Wachstum im Jahr 2019, basierend auf positiven PEA-Studien, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurden und die robuste Wachstumschancen für das Unternehmen in allen Minen aufzeigen. Wir arbeiten weiterhin an Plänen in Bezug auf die Lebensdauer der Minen (Life of Mine Plans), die voraussichtlich Mitte 2019 abgeschlossen sein werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die technischen Berichte nach NI 43-101 für die Yauricocha-Mine bis Ende des 2. Quartals 2019 und für die Bolivar- und Cusi-Minen bis Ende des 4. Quartals 2019 fertiggestellt werden, was auch eine erste Reservenschätzung für die Cusi-Mine beinhalten wird. Wir sind sehr optimistisch, dass diese aktualisierten Berichte für zusätzliche Reserven und Ressourcen in allen Minen sorgen werden."

In der folgenden Tabelle sind ausgewählte ungeprüfte Finanzdaten für die drei bzw. zwölf Monate zum 31. Dezember 2018 ausgewiesen:

Finanzielle Höhepunkte des 4. Quartals und des Gesamtjahres 2018

MDA Ausgewählte Finanzdaten Drei Monate zum Zwölf Monate zum (In Tausend Dollar, außer pro Aktie und Investitionskosten, konsolidierte Werte, sofern nicht anders angegeben) 31. Dezember 2018 31. Dezember 2017 31. Dezember 2018 31. Dezember 2017 Betriebsergebnisse Erz aufbereitet/ gemahlene Tonnen 599.297 498.199 2.325.288 1.988.738 Silber produzierte Unzen (in 1000 701 496 2.716 2.317 Kupfer produzierte Pfund (in 1000) 8.932 7.471 33.968 26.775 Blei produzierte Pfund (in 1000) 7.948 5.736 27.714 29.704 Zink produzierte Pfund (in 1000) 17.545 19.545 76.831 76.088 Gold produzierte Unzen 2.137 1.591 7.743 6.197 Kupferäquivalent produzierte Pfund (in 1000) 1 23.447 21.856 95.184 90.354 Zinkäquivalent produzierte Pfund (in 1000) 1 56.287 47.287 215.053 193.152 Silberäquivalen produzierte Unzen (in 1000) 1 4.445 4.078 17.988 14.865 Investitionskosten pro produzierte Tonne 50,44 50,57 47,55 46,87 Umsatzkosten pro AgEqOz 7,99 7,91 7,35 7,75 Investitionskosten pro AgEqOz2 7,68 7,54 7,03 7,41 AISC pro AgEqOz2 10,59 12,42 10,04 12,34 Umsatzkosten pro CuEqLb2 1,51 1,48 1,39 1,27 Investitionskosten pro CuEqLb2 1,45 1,41 1,33 1,22 AISC pro CuEqLb2 2,00 2,32 1,90 2,03 Umsatzkosten pro ZnEqLb2 0,63 0,68 0,61 0,60 Investitionskosten pro ZnEqLb2 0,61 0,65 0,58 0,57 AISC per ZnEqLb2 0,84 1,07 0,83 0,95 Investitionskosten pro ZnEqLb (Yauricocha)2 0,52 0,57 0,52 0,50 AISC pro ZnEqLb (Yauricocha)2 0,73 0,90 0,73 0,78 Investitionskosten pro CuEqLb (Bolivar)2 1,67 1,72 1,44 1,49 AISC pro CuEqLb (Bolivar)2 2,37 3,03 2,13 2,68 Investitionskosten pro AgEqOz (Cusi)2 18,96 18,66 15,71 15,37 AISC per AgEqOz (Cusi)2 23,27 36,33 22,09 33,90 Finanzergebnisse Umsätze 55.019 51.170 232.371 205.118 Bereinigtes EBITDA2 15.263 19.208 89.756 81.034 Betriebs-Cashflow vor Änderungen des Betriebskapitals 15.167 17.812 90.148 79.785 Den Aktionären zurechenbares Nettoergebnis 2 783 3.241 29.009 23.482 Den Aktionären zurechenbarer Reingewinn (Verlust) (2.654 2.118 18.814 (4.645 Liquide Mittel 21.832 23.878 21.832 23.878 Betriebskapital (8.290 (6.784 (8.290 (6.784 (1) Silberäquivalente Unzen und Kupfer- und Zinkäquivalente Pfund für das 4.Quartal 2018 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 14,63 $/oz Ag, 2,77 $/lb Cu, 0,89 $/lb Pb, 1,16 $/lb Zn, 1.238 $/oz Au. Silberäquivalente Unzen und Kupfer- und Zinkäquivalente Pfund für das 4. Quartal 2017 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 16,77 $/oz Ag, 3,13 $/lb Cu, 1,11/lb Pb, 1,45 $/lb Zn, 1.282/oz Au. Silberäquivalente Unzen und Kupfer- und Zinköquivalente Pfund für die 12 Monate 2018 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 15,65 $/oz Ag, 2,96 $/lb Cu, 1,02/lb Pb, 1,31 $/lb Zn, 1.269/oz Au. Silberäquivalente Unzen und Kupfer- und Zinkäquivalente Pfund für die 12 Monate 2017 wurden anhand folgender erzielter Preise berechnet: 17,14 $/oz Ag, 2,82/lb Cu, 1,06 $/lb Pb, 1,32/lb Zn, 1.265 $/oz Au. (2) Dies ist keine Performancemessung gemäß IFRS. Bitte konsultieren Sie den Abschnitt Performance Measures der MD&A.

Die Erträge aus dem Metallverkauf in Höhe von 232,4 Mio. US-Dollar im Jahr 2018 stiegen um 13 von 205,1 Mio. US-Dollar im Jahr 2017. Höhere Umsätze beruhen in erster Linie auf den 8 höheren Durchsatz und dem höheren Durchschnittsgehalt und gestiegenen Gewinnungsraten für Kupfer und Gold bei Yauricocha im Jahr 2018 im Vergleich zu 2017; der 16 höhere Durchsatz, höhere Silber- und Goldgehalte im Fördererz und höhere Gewinnungsraten bei Gold führten dazu, dass Bolivars Umsatz um 17 höher war als 2017; und der 112 höhere Durchsatz und höhere Gewinnungsraten für Silber führten dazu, dass Cusis Umsatz 88 höher war als 2017; der Umsatzanstieg wurde trotz der Preisrückgänge bei Silber (9 %), Blei (4 %) und Zink (1 %) realisiert. Die Kupferpreise stiegen um 5 und die Goldpreise entsprachen denen von 2017.

Die Investitionskosten bei Yauricocha pro zahlbares Pfund Zinsäquivalent betrugen 0,52 US-Dollar (0,50 US-Dollar in 2017) und die AISC pro zahlbares Pfund Zinsäquivalent 0,73 US-Dollar (0,78 US-Dollar in 2017). Der Rückgang der AISC pro zahlbares Pfund Zinkäquivalent für 2018 im Vergleich zu 2017 ist das Ergebnis niedrigerer Investitionsausgaben, größeren Mengen an verkaufbaren Pfund Zinkäquivalent und gleichgebliebener Investitionskosten. Dies wurde teilweise durch leichte Erhöhungen bei den allgemeinen Verwaltungskosten ausgeglichen. Diese Kostensenkungen wurden trotz eines Anstiegs der Arbeitskosten um 2,0 Mio. US-Dollar aufgrund der Tarifvereinbarung des Unternehmens und einer Gehaltsanpassung realisiert, um die Gehälter für 2018 an die aktuellen Marktpreise anzupassen. Die Auszahlung erfolgte im November und Dezember 2018, jedoch rückwirkend auf die Gesamtjahresgehälter. Künftig werden diese Kosten über das gesamte Jahr 2019 abgeschrieben. Die Gewerkschaft wurde im Juli 2017 gegründet und ist bis Ende 2018 auf 406 Beschäftigte angewachsen, was etwa 60 der Belegschaft des Unternehmens entspricht und die Mehrheit der Beschäftigten im Bergbau darstellt.

Bei Bolívar beliefen sich die Investitionskosten 2018 im Jahresvergleich pro verkaufbares Pfund Kupferäquivalent auf 1,44 US-Dollar (1,49 US-Dollar in 2017) und die AISC pro verkaufbares Pfund Kupferäquivalent auf 2,13 US-Dollar (2,70 US-Dollar in 2017). Der Rückgang der AISC pro Kupferäquivalent zahlbares Pfund im Jahr 2018 im Vergleich zu 2017 war auf den Anstieg der zahlbaren Pfund des Kupferäquivalents zurückzuführen, der sich aus einem höheren Durchsatz, höheren Silber- und Golddurchschnittsgehalten und höheren Goldgewinnungsraten sowie einem Rückgang der der Unterhaltskosten und Investitionsausgaben ergab.

Bei Cusi beliefen sich die Investitionskosten 2018 im Jahresvergleich pro verkaufbares Pfund Silberäquivalent auf 15,71 US-Dollar (15,37 US-Dollar in 2017) und die AISC pro verkaufbares Pfund Silberäquivalent auf 22,09 US-Dollar (33,90 US-Dollar in 2017). Die AISC pro verkaufbare Unze Silberäquivalent sind aufgrund höherer Mengen an verkaufbaren Unzen Silberäquivalent gesunken, was auf einen höheren Durchsatz, höhere Silbergewinnungsraten sowie auf niedrigere Schmelz- und Raffineriekosten, Unterhaltskosten und Investitionsausgaben zurückzuführen ist.

Das bereinigte EBITDA(1) von 89,8 Mio. US-Dollar für 2018 stieg um 11 gegenüber 81,0 Mio. US-Dollar im Jahr 2017. Der Anstieg des bereinigten EBITDA im Jahr 2018 ist auf den Anstieg der Umsätze zurückzuführen, die im Jahr 2018 in allen drei Minen erzielt wurden, was hauptsächlich auf einen höheren Durchsatz zurückzuführen ist.

Der Betriebs-Cashflow ist vor Änderungen des Betriebskapitals von 90,1 Mio. US-Dollar für 2018 gegenüber 79,8 Mio. US-Dollar im Jahr 2017 gestiegen. Der Anstieg des Betriebs-Cashflows ist im Wesentlichen auf höhere Umsätze und höhere Bruttomargen zurückzuführen.

Der den Aktionären zurechenbare Reingewinn (Verlust) für 2018 betrug 18,8 Mio. US-Dollar (2017: 4,6 Mio. US-Dollar) bzw. 0,12 USD pro Aktie (unverwässert und verwässert) (2017: -0,03 US-Dollar). Der Nettoverlust im Jahr 2017 beinhaltete einen nicht zahlungswirksamen Verlust in Höhe von 4,4 Mio. US-Dollar aus der Ausschüttung von Vermögenswerten der Cautivo Mining Inc. an die Aktionäre der Sierra.

Die liquiden Mittel betrugen 21,8 Mio. US-Dollar und das Betriebskapital -8,3 Mio. US-Dollar zum 31. Dezember 2018 im Vergleich zu 23,9 Mio. US-Dollar bzw. -6,8 Mio. US-Dollar zum Jahresende 2017. Die liquiden Mittel sind im Jahr 2018 um 2,0 Mio. US-Dollar zurückgegangen, was auf Betriebs-Cashflows von 61,9 Mio. US-Dollar und die Inanspruchnahme eines revolvierenden Dispositionskredits in Höhe von 10,0 Mio. US-Dollar zurückzuführen ist, was durch Investitionsausgaben in Mexiko und Peru in Höhe von -49,3 Mio. US-Dollar, die Rückzahlung von Darlehen, Dispositionskrediten und Zinsen in Höhe von -21,5 Mio. US-Dollar sowie durch Dividendenzahlungen an Aktionäre ohne Mehrheitsbeteiligung in Höhe von -2,9 Mio. US-Dollar wettgemacht wurde.

(1) Dies ist keine Performancemessung gemäß IFRS. Bitte konsultieren Sie den Abschnitt Performance Measures der MD&A.

Projektentwicklung

Die Minenerschließung in Bolívar belief sich im 4. Quartal 2018 auf 1.136 Meter. Der Großteil dieser Erschließung (553 m) wurde durchgeführt, um Abbaukammern für die Minenproduktion vorzubereiten. Die restlichen 583 Meter standen mit der Vertiefung von Rampen und der Errichtung von Betriebsrampen in Zusammenhang, die für die Belüftung und das Pumpen des Erzkörpers El Gallo Inferior verwendet werden.

Im 4. Quartal 2018 belief sich die Minenerschließung im Konzessionsgebiet Cusi auf insgesamt 1.059 Meter, darunter 25 Meter Rampenentwicklung in der Zone Santa Rosa de Lima; der Rest der Erschließung betraf die Vorbereitung von Abbaukammern in verschiedenen Zonen innerhalb der Minen.

Explorations-Update

Peru:

Im 4. Quartal 2018 bohrte das Unternehmen bei Yauricocha 58 Bohrlöcher auf insgesamt 10.537 Metern. Diese Bohrungen beinhalteten Folgendes:

Explorationsbohrungen:

Kupfer-Porphyr-Mineralisierung (Central Mine Zone, Ebene 720): Es wurden 2 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.341 Metern gebohrt, um die Prioritätsanomalie in der Monzonit-Intrusionszone weiter zu testen, in der Anfang des Jahres ein mit Kupfer-Molybdän-Mineralien versetzter Porphyr entdeckt wurde; die Bohrergebnisse zeigen weiterhin das Vorhandensein eines Kupfer-Molybdän-Porphyr-Erzkörpers, bei dem wir typische Veränderungen beobachtet haben, sowie die im eingeschlossenen Gestein verteilte Kupfermineralisierung, da Quarz- und Kupferäderchen mit Molybdän vorhanden sind.

Erzkörper Cuye (Ebene 1070, Zone Central Mine): ein Bohrloch auf insgesamt 210 Metern zur Erkundung der Mineralisierung des Erzkörpers in der Tiefe. Dieses Bohrloch bestätigte den Weiterverlauf der Mineralisierung des Erzkörpers in der Tiefe.

Erzkörper Catas (Ebene 1070 Central Mine Zone) ein Bohrloch mit insgesamt 681 Metern bestätigte die Kontinuität der Kupfermineralisierung in der Tiefe.

Erzkörper Occidental (Ebene 1070 Central Mine Zone): Ein Bohrloch mit einer Gesamtlänge von 86 Metern bestätigte die Kontinuität der Mineralisierung in der Tiefe dieses kleinen Erzkörpers, "Cuerpo Chico".

Escondida Norte (Ebene 870 Cachi Cachi Cachi): 4 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.745 Metern mit dem Ziel, die frischen Sulfidzonen zu erkunden und zu definieren, da bei den zuvor in diesem Gebiet erkundeten Stellen Oxidzonen mit Silber- und Bleimineralisierung durchschnitten wurden; diese Löcher durchschnitten mineralisierte Strukturen von polymetallischen Sulfidzonen.

Cachi Cachi Norte (Ebene 720 Cachi Cachi Cachi): 2 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 681 Metern mit dem Ziel, den nördlichen Teil der mineralisierten Erzkörper innerhalb der Mine Cachi Cachi zu erkunden, die auf keine Mineralisierung von erzhaltigem Material gestoßen sind.

Definitionsbohrungen:

Antacaca Sur (Ebene 920): 17 Bohrlöcher auf insgesamt 2.186 Metern zur präziseren Definierung des Erzkörpers zwischen der 970er Unterebene und der zukünftigen Unterebene 8 Meter über der 1020er Ebene.

Esperanza (Ebene 970): 14 Bohrlöcher auf insgesamt 1.770 Metern, die die Kontinuität der Mineralisierung des Erzkörpers bestätigten; die Löcher wurden zwischen der Unterebene Entwicklungsebene 8 Meter über der Ebene 1020 und der Ebene 1020 ausgeführt;

Angelita (Ebene 870 Cachi Cachi Cachi): 11 Bohrlöcher auf insgesamt 1.577 Metern, die den Erzkörper auf der 870er Unterebene zwischen einem Bereich 16 Meter und 8 Meter über der 870er Ebene repräsentieren.

Yoselin (Ebene 920 Cachi Cachi Cachi Mine): 5 Bohrlöcher auf insgesamt 260 Metern, die den Erzkörper und den Weiterlauf des Erzkörpers auf Ebene 1070 bestätigten. Diese Bohrungen lieferten weitere geologische Informationen, um einen möglichen Abbau des Erzkörpers zu planen. Sobald der Vortrieb die Ebene 1070 erreicht hat, wird der Rest des darunter liegenden Erzkörpers von Ebene 1070 abgebohrt. Erste Highlights der Durchschnittsgehalte in diesem "Cuerpo Chico" bzw. "kleinen Erzkörper" lagen bei 1,2 Oz Ag, 4,8 Pb, 0,09 Cu, 8,5 Zn. Weitere Untersuchungsergebnisse stehen noch aus, aber wir werden die Bohrungen in der Yoselin-Zone fortführen.

Mexiko:

Bolivar

Im 4. Quartal 2018 wurden bei Bolívar 6.258 Meter an Oberflächen- und Diamantbohrungen bei der Mine durchgeführt. 2.183 Meter wurden innerhalb der Mine in der Zone El Gallo gebohrt. Es wurden auch 3.865 Meter bei der Erweiterung Bolívar West gebohrt, um die Erweiterung des Erzkörpers in Richtung Norden und Westen, den Skarn-Erzkörper mit halbmassivem Magnetit sowie disseminierte Kernstücke von Chalkopyrit zu erkunden. Es wurden auch 210 Meter bei La Campana gebohrt, einem neuen Explorationsziel, wo wir die Möglichkeit untersuchen, einen Skarn-Erzkörper mit Kupfer und Zink zu finden.

Cusi

Im 4. Quartal 2018 bohrte das Unternehmen 1.781 Meter, um die Erschließung des Erzgangs Santa Rosa de Lima in Promontorio zu unterstützen und die Größe und Beständigkeit der Erzzone weiter zu verifizieren. 2.497 Meter an Oberflächen-Diamantbohrungen wurden durchgeführt, um die Tiefe der mineralisierten Struktur von San Nicolas im Bereich der San Juan Mine zu erkunden.

Telefonkonferenz-Webcast

Die Geschäftsleitung von Sierra Metals wird am Freitag, den 29. März 2019, um 10:30 Uhr (EDT) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanz- und Betriebsergebnisse des Unternehmens für die drei Monate und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 zu erörtern.

Per Webcast:

Ein Live-Audio-Webcast des Gesprächs wird auf der Website des Unternehmens bereitgestellt: https://event.on24.com/wcc/r/1898495/E8829E56C3B2257B5C944637465B69C3

Der Webcast wird zusammen mit den Präsentationsfolien für 180 Tage unter www.sierrametals.com archiviert.

Per Telefon:

Interessenten, die der Konferenz telefonisch folgen möchten, finden die Teilnahmeinformationen nachstehend. Um die Teilnahme sicherzustellen, wählen Sie sich bitte etwa fünf Minuten vor dem angesetzten Konferenzbeginn ein.

Rufnummer für Teilnehmer (gebührenfrei, Nordamerika): (833) 245-9659

Rufnummer für Teilnehmer (gebührenfrei, Peru): 0800-71-476

Rufnummer für Teilnehmer (International): +1 (647) 689-4231

Konferenz-Nr.: 1687775

Qualitätskontrolle

Alle technischen Produktionsdaten in dieser Pressemeldung wurden von Gordon Babcock, P.Eng., Chief Operating Officer und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Americo Zuzunaga, MAusIMM CP (Mining Engineer), Vice President of Corporate Planning, ist ein qualifizierter Sachverständiger und ein Chartered Professional, der als kompetente Person (Competent Person) gemäß dem Joint Ore Reserves Committee (JORC) des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves qualifiziert ist.

Augusto Chung, FAusIMM CP (Metallurgist), Berater von Sierra Metals, ist ein qualifizierter Sachverständiger und ein Chartered Professional, der als kompetente Person für metallurgische Prozesse qualifiziert ist.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein in Kanada ansässiges wachstumsorientiertes Polymetall-Bergbauunternehmen, dessen Produktion aus der Mine Yauricocha in Peru und den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko stammt. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere neue Entdeckungen und besitzt noch weitere "Brownfield"-Explorationsmöglichkeiten bei allen drei Minen in Peru und Mexiko innerhalb der bestehenden Minen bzw. in kurzer Entfernung dazu. Ferner besitzt das Unternehmen auch bei allen drei Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorationspotenzial und Potenzial für eine Mineralressourcenerweiterung bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "SMT" und an der NYSE American Exchange unter dem Symbol "SMTS" gehandelt.

Für weitere Informationen über Sierra Metals besuchen Sie bitte die Website www.sierrametals.com

Folgen Sie den aktuellen Meldungen zur Unternehmensentwicklung:

Web: www.sierrametals.com | Twitter: sierrametals | Facebook: SierraMetalsInc | LinkedIn: Sierra Metals Inc

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des kanadischen und US-amerikanischen Wertpapierrechts in Bezug auf das Unternehmen (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen"). Die zukunftsgerichteten Informationen umfassen unter anderen insbesondere Aussagen im Hinblick auf den Geschäftsbetrieb des Unternehmens, einschließlich der erwarteten Entwicklungen in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens in künftigen Zeiträumen, der geplanten Explorationstätigkeiten des Unternehmens, der Verfügbarkeit angemessener Finanzmittel des Unternehmens und sonstiger Ereignisse oder Bedingungen, die in der Zukunft eintreten können. Auch Aussagen hinsichtlich der Schätzungen von Mineralreserven und -ressourcen können insoweit als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, als sie Schätzungen der Mineralisierungen umfassen, die zu Tage treten werden, falls und wenn die Konzessionsgebiete erschlossen oder weiter erschlossen werden. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen künftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bezifferbarer Beträge und Annahmen der Geschäftsleitung basieren. Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Zielsetzungen, Annahmen oder künftige Ereignisse oder Leistungen (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen oder Ausdrücken wie "erwartet", "geht davon aus", "plant", "voraussichtlich", "schätzt", "nimmt an", "beabsichtigt", "Strategie", "Ziele", "Potenzial" oder entsprechender Variationen davon oder von Aussagen, dass bestimmte Ereignisse eintreten, Handlungen ergriffen bzw. Ergebnisse erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "sollten" oder deren Verneinung und vergleichbare Ausdrücke) zum Ausdruck bringen oder andeuten, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, unter anderem insbesondere für die Bergbaubranche typische Risiken, beispielsweise Umweltgefährdungen, Arbeitsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Formationen, Überschwemmungen, Arbeitskämpfe, Explosionen, Einstürze, Witterungsbedingungen und kriminelle Aktivitäten, Schwankungen der Rohstoffpreise, höhere operative und/oder Investitionskosten, mangelnde Infrastruktur, die Möglichkeit, dass die zukünftigen Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen, Risiken in Verbindung mit der Schätzung von Mineralressourcen und den geologischen Gegebenheiten, dem Erzgehalt und der Kontinuität von Mineralvorkommen und der Unfähigkeit, Reserven zu ersetzen, Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die das Unternehmen für seine Geschäftstätigkeit verwendet, Risiken im Zusammenhang mit Aktivitäten im Ausland, Änderungen von Gesetzen oder politischen Vorgaben, der Besteuerung im Ausland, Verzögerungen oder der Unfähigkeit, die erforderlichen staatlichen Genehmigungen einzuholen, Risiken in Bezug auf bestehende Kreditverbindlichkeiten, Probleme in Bezug auf das Eigentumsrecht an den Konzessionsgebieten des Unternehmens, Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften, Prozessrisiken, Risiken im Zusammenhang mit unversicherten Gefahren, die Auswirkungen des Wettbewerbs, die Volatilität des Kurses der Wertpapiere des Unternehmens, globale finanzielle Risiken, die Unfähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden, potenzielle Interessenkonflikte, Risiken im Zusammenhang mit einer beherrschenden Gruppe von Aktionären, die Abhängigkeit von Dritten, Unterschiede bei der Berichterstattung zu Mineralreserven und -ressourcen zwischen den USA und Kanada, potenzielle Verwässerungstransaktionen, Fremdwährungsrisiken, Risiken in Verbindung mit Konjunkturzyklen, Liquiditätsrisiken, die Stützung auf interne Kontrollsysteme, Kreditrisiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vereinbarungen in Bezug auf die Fazilität des Unternehmens, die Unsicherheit von Produktions- und Kostenschätzungen für die Mine Yauricocha, die Mine Bolivar und die Mine Cusi und sonstige Risiken, die in den Berichten des Unternehmens an die kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und die U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") aufgeführt sind; diese Unterlagen sind unter www.sedar.com bzw.www.sec.gov verfügbar.

Diese Auflistung von Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens beeinflussen können, ist nicht erschöpfend. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen über die Zukunft und diese sind naturgemäß ungewiss. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder andere künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aufgrund der oben genannten Gründe sollten sich die Leser nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Hinweis bezüglich Reserven- und Ressourcenschätzungen

Sämtliche Reserven- und Ressourcenschätzungen, die vom Unternehmen gemeldet wurden, wurden gemäß dem Canadian National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und dem Klassifizierungssystem des Canadian Institute of Mining and Metallurgy berechnet. Diese Normen weichen deutlich von den Anforderungen der SEC ab. Die Unterschiede zwischen diesen Normen werden in den von uns bei der SEC eingereichten Unterlagen erörtert. Für Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, wurde bisher keine wirtschaftliche Rentabilität nachgewiesen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190329005306/de/

Contacts:

Mike McAllister

VP, Corporate Development

Sierra Metals Inc.

+1 (416) 366-7777

info@sierrametals.com

Ed Guimaraes

CFO

Sierra Metals Inc.

+1 (416) 366-7777

Igor Gonzales

President CEO

Sierra Metals Inc.

+1 (416) 366-7777