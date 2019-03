=------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Karoline Fremerey (Natürliche Person) =------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben Vor- und Zuname: Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Felix Fremerey Funktion: Vorstand =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Semperit AG Holding LEI: 529900PG9O7YFYX5UM88 =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000785555 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktie Geschäftsart: Kauf Datum: 26.03.2019; UTC+01:00 Handelsplatz: Quotrix (Best Execution) Währung: Euro Preis Volumen 12,38 800 Gesamtvolumen: 800 Gesamtpreis: 9904 Durchschnittspreis: 12,38 =------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: Monika Riedel Director Group Communications & Sustainability +43 676 8715 8620 monika.riedel@semperitgroup.com Stefan Marin Head of Investor Relations Tel.: +43 676 8715 8210 stefan.marin@semperitgroup.com www.semperitgroup.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

March 29, 2019 09:33 ET (13:33 GMT)