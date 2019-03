GaN-Bauelemente kommen schon jetzt beispielsweise in Frontend-PFC-Schaltungen zur Blindleistungskompensation von Telekommunikations-Gleichrichtern zum Einsatz. Sie ermöglichen außerdem eine höhere Leistungsdichte, wodurch sich Stromrichterschaltungen kleiner und platzsparender ausführen lassen. Dies ist bei bestimmten Anwendungsbereichen wie zum Beispiel Netzwerk- und Kommunikationstechnik besonders wichtig, etwa wenn zusätzliche Elemente wie eine Backup-Batterieversorgung im verfügbaren Raum eines Server-Racks Platz finden müssen.

Kurzum, HEMTs (High-Electron-Mobility-Transistor) können in jeder Anwendung vorteilhaft sein, in der eine AC/AC-, AC/DC- oder DC/DC-Umwandlung bei einer relativ hohen Spannung stattfindet. GaN-Bauelemente der 600-V-Klasse sind für vielfältige Anwendungen geeignet: in Rechenzentren und in der Telekommunikation, bei der kabellosen Energieversorgung bis hin zur Motorsteuerung und Audio-Anwendungen. Die Lieferketten in diesen Märkten sind an einem Punkt, wo es für die Halbleiterindustrie ganz entscheidend ist, Leistungstransistoren mit einer Technologie, wie beispielsweise GaN-HEMTs, liefern zu können, die kosteneffizient und genauso zuverlässig ist wie Silizium-basierte Leistungs-MOSFETs.

Motivation für einen Qualifikationsplan von GaN-Bauelementen

Verglichen mit den mehr als 50 Jahren, in denen die Industrie Silizium-basierte Bauelemente hergestellt und die entsprechenden Prozesse perfektioniert hat, befindet sich die GaN-HEMT-Produktion noch in den Kinderschuhen, sodass es kaum Prüfdaten dazu gibt. Obwohl einige Hersteller ihre GaN-on-Si-Komponenten derzeit mit einer JEDEC- oder AEC-Q101-Zertifizierung bewerben, basieren diese Normen doch immer noch auf den Anforderungen, die für Silizium-Bauelemente gelten. Aus diesem Grund hat JEDEC das "Wide Bandgap Power Electronic Conversion Semiconductor Committee" mit der Bezeichnung "JC-70" gegründet, um festzulegen, wie die Industrie diese Lücke in den derzeitigen Qualifikationsstandards schließen könnte. Im JC-70 gibt es zwei Unterausschüsse: JC-70.1 für GaN- und JC-70.2 für SiC-Bauelemente. Der JC-70.1-Ausschuss hat vor Kurzem seine erste Richtlinie veröffentlicht (JEP173).

Um mögliche Risiken bei der Verwendung von ursprünglich für Silizium-Bauelemente entwickelten Qualifikationsstandards besser einschätzen zu können, ist es aufschlussreich, sich mit den Unterschieden zwischen Si- und GaN-Bauelementen hinsichtlich ihrer Strukturen und Materialien sowie der Qualifikationstests zu beschäftigen. Bild 1a zeigt den Aufbau eines SJ-MOSFET mit Source-, Gate- und Drain-Kontakten. Im Normalbetrieb fließen die Elektronen vertikal von Source zu Drain (roter Pfeil), wenn durch das Anlegen einer entsprechend hohen Spannung an der Gate-Elektrode die Ladung im Kanal von p zu n umgekehrt wird. Die im Bild mit der Ziffer "1" gekennzeichnete Fläche zeigt die p-n-Body-Diode, die bei einem HTRB-Test gestresst (belastet) wird. Der Bereich in der Nähe von "2" zeigt das Gate-Oxid, das bei einem HTGB-Test belastet wird. ...

