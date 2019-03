Die heterogene Landschaft von Halbleitern zum einen, sowie die serviceorientierte Bereitstellung von Funktionen und Diensten zum anderen führen gleichermaßen zu drastischen Änderungen in der Bordnetzarchitektur und fließen elementar in die Anforderungen an aktuelle Steckverbinderkomponenten ein. Dabei sind leistungsstarke SoC-Systeme (System on Chip) durch ihren Aufbau für millionenfache Paralleloperationen in der Lage, alle wesentlichen und sicherheitsrelevanten Informationen in einem Bauteil zu verarbeiten. Für einen Fahrzeughersteller ergeben sich damit völlig neue Möglichkeiten im Aufbau der Elektronik und Bordnetzarchitektur, da es nicht länger nötig ist, die physische und signaltechnische Ebene in die Domänen Netzwerk, Infotainment und Safety zu trennen.

Die Einführung von Automotive Ethernet und die Integration in Halbleiterlösungen ist derweil längst im Gange. Für automobile Anwender wie einen Stecksystemhersteller ergeben sich dadurch völlig neue Fragestellungen hinsichtlich der Signalverarbeitung (als I/O gekennzeichnet, Bild 1).

MIPI-CSI-2-Protokoll unterstützt Kameras

Das MIPI-CSI-2-Protokoll etabliert mit aktuellen D-PHY-Versionen Standards mit bis zu 4 Lanes mit jeweils 4,5 Gbit/s und unterstützt nunmehr Kameras hinsichtlich Auflösung (4 k - 8 k), Frameraten (etwa 60 fps) und Farbtiefen (bis 24 Bit). Derzeitige Entwicklungen gehen dabei von bis zu 12 Gbit/s aus. Das digitale Dashboard verzichtet zunehmend auf Knöpfe und integriert Funktionen in Touch-Panels. Bei Displays mit mittleren Auflösungen ist mit LVDS aufgrund vergleichsweise moderatem Aufwand der Implementierung weiterhin zu rechnen, wohingegen bei höheren Auflösungen zunehmend (e)DP und HDMI zum Tragen kommen. Über Multimediaanwendungen hinaus ist zukünftig mit bis zu zehn Displays oder mehr zu rechnen.

Hinsichtlich PHYs hat sich der relevante Halbleitermarkt für Automotive dabei längst in Richtung Highspeed-Consumer-Standards orientiert und benötigt detaillierte Highspeed-Kenntnisse für sämtliche Design-ins. Integrierte PHY-Lösungen, bei denen diskrete Elemente wie ESD-Schutz, Filter und Drosseln direkt auf dem Silizium integriert sind, reduzieren dabei wiederrum Designkomplexität der HF-Pfade und verkürzen Entwicklungszeiten. Durch einheitliche Herstellungsprozesse sind R, L, C einstellbar und PHY-Schnittstellen besser in der Signalübertragung. Der gesamte Halbleitermarkt ist dabei hinsichtlich der Spezifikation zur Implementierung von Leitungssätzen entscheidend für das Bordnetz der Zukunft.

Zu guter Letzt kommt es auch auf die konkrete Architektur des Gerätes an. Durch die zuvor erwähnte, nicht mehr vollständig trennbare, serviceorientierte Architektur kommen bisweilen von niederfrequenten Signalen hoher Leistung bis zu hochfrequenten Signalen verschiedene Leitungen an einem Gerät an. Modulare und skalierbare Stecksysteme können die Variantenvielfalt geringhalten. Das Augenmerk liegt weiterhin auf der Auswahl geeigneter Leiterplattenmaterialien und dem Fokus auf entkoppelten Highspeed-Signalpfaden, um Daten sicher ans Ziel zu bringen.

Bei den Chip-to-Chip Verbindungen im Gerät sind bereits heute Protokolle wie PCIe der Standard. ...

