Wien (www.fondscheck.de) - Die Übernahme der UniCredit-Fondstochter Pioneer Investments durch den französischen Riesen Amundi hat auch den österreichischen Markt bewegt, so die Experten von "FONDS professionell".Die Nummer Drei unter den heimischen Verwaltungsgesellschaften heiße nun nicht mehr Pioneer Investments Austria, sondern Amundi Austria. Und die habe hochfliegende Pläne. Werner Kretschmer, langdienender Pioneer-Mann und nun CEO der österreichischen Amundi-Tochter, erzähle im Gespräch mit "FONDS professionell", dass sein Haus Nummer Eins werden wolle. "Wir streben in Österreich die Marktführerschaft an. Wir sehen einiges Potenzial und haben das Rüstzeug dazu. Wir wollen die gesamte Produktpalette von Amundi anbieten", so Kretschmer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...