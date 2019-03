=== M O N T A G, 1. April 2019 *** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 1Q *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin März 08:00 DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz 08:00 DE/Voltabox AG, ausführliches Jahresergebnis, Delbrück 09:30 DE/Oddo BHF-Gruppe, PG zum Kapitalmarktausblick, Frankfurt 09:30 DE/Bundesverband deutscher Banken, PG zu Basel IV, Frankfurt *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone März (Vorabschätzung) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Februar 11:00 DE/Hannover Messe (bis 5.4.), Statements von Bundeskanzlerin Merkel und Schwedens Ministerpräsident Löfven nach Messe-Rundgang 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Februar (ursprünglich 14.3.2019) *** 15:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Vorstellung des EZB-Jahresberichts 2018 vor dem Wirtschafts- und Währeungsausschuss des Europäischen Parlaments, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im März *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März *** 16:00 US/Lagerbestände Januar (ursprünglich 14.3.2019) *** 16:00 US/Bauausgaben Februar *** - GB/Unterhaus, Sitzung zum Brexit, eventuell weitere Probeabstimmungen über favorisierte Alternativen zum EU-Austrittsvertrag, London D I E N S T A G, 2. April 2019 *** 05:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 07:05 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 1Q, Baden-Baden 07:30 DE/Schaltbau Holding AG, ausführliches Jahresergebnis, München 11:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer, Polizeiliche Kriminalstatistik 2018, Berlin *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Februar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 2Q, Deerfield *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar (ursprünglich 26.3.2019) 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Pkw-Neuzulassungen März *** - DE/ifo, Istat, KOF der ETH, gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone *** - US/Kfz-Absatz März M I T T W O C H, 3. April 2019 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin März 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Jahresergebnis, Wiesbaden 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Jahresergebnis, Grünwald 08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, ausführliches Jahresergebnis, Lehrte 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Februar *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Februar 12:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht März 14:30 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der American Banker Association, Washington *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit März (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März 16:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK nach Regionalkonferenz der ostdeutschen Ministerpräsidenten, Neudietendorf *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) D O N N E R S T A G, 4. April 2019 *** 08:00 DE/Auftragseingang Februar *** 08:00 DE/Rocket Internet SE, Jahresergebnis, Berlin *** 10:00 DE/Konjunkturforschungsinstitute, Frühjahrsgutachten *** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, BI-PK, Friedrichshafen 11:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, BI-PK, Hannover *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 7. März *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 19:00 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Ohio Banker's Day, olumbus 22:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) bei der Community Bankers Conference, New York - IE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit Irlands Premierminister Varadkar, Dublin F R E I T A G, 5. April 2019 *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Februar 09:00 DE/Commerzbank AG, Konjunktur-PG mit Chefvolkswirt Krämer, Frankfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten März *** - EU/Treffen der Eurogruppe; anschließend Informeller Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister (bis 6.4.), Bukarest - EU/Ratingüberprüfungen für Frankreich (S&P), Portugal (DBRS), Belgien (Fitch), Estland (Fitch), Slowakei (Moody's) - Börsenfeiertag China S A M S T A G, 6. April 2019 11:10 IT/EZB-Direktor Mersch, Teilnahme am Ambrosetti Finance Forum, Cernobbio *** - EU/Abschluss Informeller Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Bukarest ===

