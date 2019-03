Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Deutsche Börse Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Deutsche Börse Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.05.2019 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-03-29 / 15:02 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsche Börse Aktiengesellschaft Frankfurt am Main - WKN 581005 / ISIN DE0005810055 - Aktualisierung der Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG anlässlich der ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche Börse Aktiengesellschaft am 8. Mai 2019 Die Gesellschaft hat am 25. März 2019 durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger zu ihrer am Mittwoch, den 8. Mai 2019, in Frankfurt am Main stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen. Zu den ergänzend zu Tagesordnungspunkt 5 'Beschlussfassung zu Wahlen zum Aufsichtsrat' veröffentlichten Angaben zu Mitgliedschaften der Aufsichtsratskandidaten in anderen Kontrollgremien nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG teilte der zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene Herr Charles G. T. Stonehill der Gesellschaft am 26. März 2019 mit, dass er mit Wirkung ab dem 1. April 2019 zusätzlich zu den in der Tagesordnung bekannt gemachten Mitgliedschaften, Mitglied in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien folgender Wirtschaftsunternehmen ist: - AllianceBernstein Holding L.P., New York (Gruppenmandat zu dem Mandat bei AXA Equitable Holdings Inc.; börsennotiert) - MONY Life Insurance Company of America, New York (Gruppenmandat zu dem Mandat bei AXA Equitable Holdings Inc.) Frankfurt am Main, im März 2019 *Deutsche Börse Aktiengesellschaft* _Der Vorstand_ 2019-03-29 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Börse Aktiengesellschaft Mergenthalerallee 61 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 69 211 117 50 Fax: +49 69 211 143 32 E-Mail: hauptversammlung@deutsche-boerse.com Internet: http://www.deutsche-boerse.com ISIN: DE0005810055 WKN: 581005 Börsen: Auslandsbörse(n) Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 793741 2019-03-29

