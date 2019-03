Zürich - Ab 1. April 2019 ist der Verleih von E-Velos und E-Trottinetts im «Free-Floating» bewilligungs- und gebührenpflichtig. Flash lanciert entsprechend kommenden Montag seinen Service in der Limmatstadt. Der europäische Mikromobilitätsanbieter mit Sitz in Berlin startet mit 550 E-Trottinetts im gesamten Stadtgebiet und bietet damit Einwohnern, Pendlern und Touristen ein neues Fortbewegungsmittel.

Flash ist seit Ende Februar in Basel-Stadt mit 200 E-Trottinetts aktiv und hat in den letzten Monaten in der Stadt Zürich eine Testphase durchgeführt. Pünktlich zur Inkraftsetzung der neuen städtischen Verordnung, stellt Flash in Zürich eine Flotte von 550 E-Trottinetts im Sharing-Modell bereit. Diese zeichnen sich durch höchste Qualität und Sicherheit aus.

Einfache Handhabung, robuste E-Trottinetts

Alles was zur Benützung der Flash E-Trottinetts benötigt wird, ist die Flash-Applikation auf dem Smartphone. Mittels Scannen ...

