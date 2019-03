Luzern (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100053016 heruntergeladen

werden -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100053016 -



Dr. Peter Hofstetter, Leiter der Schweizer Forschungs- und

Entwicklungseinheit Werthenstein BioPharma GmbH, Teil des global

forschenden biopharmazeutischen Unternehmens MSD, tritt per

31.03.2019 in den Ruhestand. Nachfolger wird Dr. Andreas Gerber.



Die Werthenstein BioPharma GmbH spielt eine wichtige Rolle in der

weltweiten Bereitstellung neuer innovativer Medikamente. Die

Schweizer Forschungs- und Entwicklungseinheit des führenden globalen

biopharmazeutischen Unternehmens MSD (Merck Sharp & Dohme) hat ihren

Sitz in Schachen, im Kanton Luzern. Hier entwickeln und analysieren

rund 340 Mitarbeitende aus derzeit 15 Nationen neue biotechnologische

Wirkstoffe, testen neue Medikamente, führen Stabilitätsstudien durch

und liefern während der Entwicklung Medikamente für weltweite

klinische Studien.



Seit 2015 zeichnet Dr. Peter Hofstetter, promoviert an der ETH

Zürich in technischen Wissenschaften, als Standortleiter

verantwortlich. Er stiess 1982 zur Forschungs- und

Entwicklungseinheit, wo seine 36 Jahre währende Laufbahn begann.

Eingestiegen ist er als Sektions- und Gruppenleiter im analytischen

Labor. Unter seiner Verantwortung als Standortleiter erfolgte der

Ausbau des Standortes, wie die Erweiterung durch das

Kristallisationslabor und das Polymer-Labor. 2018 erfolgte die

Eröffnung eines Forensischen Labors als Teil der globalen

Sicherheitsvorkehrungen des weltweit tätigen Unternehmens. In diese

Zeit fällt auch die 2014 durch die amerikanische Food & Drug

Administration (FDA) erfolgte Zulassung eines biotechnologischen

Krebsmedikaments, an dem der Schweizer Standort im weltweit

umspannenden F&E-Netz der global tätigen forschenden MSD massgeblich

mitbeteiligt war. Für die Anfangszeit erhielt die Werthenstein

BioPharma GmbH zudem die FDA-Lizenz zur kommerziellen Herstellung des

Wirkstoffes für den amerikanischen Markt.



Die Nachfolge von Dr. Peter Hofstetter tritt Dr. Andreas Gerber

an. Andreas Gerber verfügt über eine langjährige Erfahrung in der

pharmazeutischen Industrie. Er war bei Novartis Österreich für

verschiedene Wirkstoffe und deren Produktion zuständig und leitete

bis vor kurzem einen Produktionsstandort für biologische Wirkstoffe

in Kundl, Österreich. Andreas Gerber promovierte an der Universität

Basel mit einer Arbeit über Festphasen-Peptidsynthese und erwarb

einen Executive MBA an der Universität St. Gallen.



Über MSD in der Schweiz



Hier in der Schweiz sind 700 Mitarbeitende in nationalen und

internationalen Funktionen tätig. Der Bereich Humanmedizin ist in der

Schweiz zuständig für den Vertrieb rezeptpflichtiger Medikamente und

Biopharmazeutika in den Therapiebereichen Onkologie, Diabetes,

Herzkreislauf, Infektionserkrankungen (u.a. Pilzinfektionen,

Antibiotika-Resistenzen, HIV/AIDS und Hepatitis C), Immunologie,

Frauengesundheit sowie von Impfstoffen für Kinder, Jugendliche und

Erwachsene.



MSD ist in der Schweiz aktiv in der klinischen Forschung und

stellt hier Medikamente weltweit für klinische Studien her. Ebenso

engagiert sich MSD am Standort Luzern, u.a. für die jährliche

Fachveranstaltung Trendtage Gesundheit Luzern. 2019 erhielt das

Unternehmen in der Schweiz zum siebten Mal in Folge die

Zertifizierung «Top Employer» und zum vierten Mal die Auszeichnung

«Top Employer Europe».



Über MSD global



MSD ist ein geschützter Name von Merck & Co., Inc., Kenilworth,

New Jersey, U.S.A. MSD ist ein führendes globales biopharmazeutisches

Unternehmen, das seit mehr als einem Jahrhundert für das Leben

forscht und Arzneimittel und Impfstoffe gegen die herausforderndsten

Krankheiten weltweit entwickelt, darunter Krebs, Herz-Kreislauf,

Alzheimer sowie Infektionskrankheiten, inklusive HIV und Ebola.



Mehr unter: www.msd.ch Folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und

YouTube.



© 2019 MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, 6005 Luzern.

Alle Rechte vorbehalten. CH-NON-00050/erstellt im März 2019



Originaltext: MSD Merck Sharp & Dohme AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100053016

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100053016.rss2



Kontakt:

Medienstelle MSD Schweiz

media.switzerland@merck.com ¦ Tel. 058 618 30 30



Jean-Blaise Defago (Policy & Communications Director)

Liliane Elspass (Communications Lead)