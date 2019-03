Daimler Trucks übernimmt Mehrheit an Torc Robotics

Daimler will die Entwicklung des hochautomatisierten Fahrens von Nutzfahrzeugen mit einer Übernahme in den USA beschleunigen. Daimler Trucks übernimmt eigenen Angaben zufolge einen Mehrheitsanteil an der Torc Robotics. Das US-Unternehmen mit etwa 120 Mitarbeitern ist ein Spezialist für die Entwicklung von Software für das hochautomatisierte Fahren.

Daimler und Großaktionär Geely bauen Smart künftig in China

Daimler hat mit seinem chinesischen Großaktionär Geely eine weitreichende Vereinbarung zur Weiterentwicklung des Kleinwagens Smart erzielt. Der DAX-Konzern will die Produktion der nächsten Generation des Autos nach China verlagern. Der Smart soll ein reines Elektroauto werden, bis Ende dieses Jahres soll ein paritätisches Gemeinschaftsunternehmen gründen werden.

China kürzt Subventionen für Elektroautos massiv

China will den Ausbau der Elektromobilität weiter fördern, allerdings weniger stark als bisher. Das Finanzministerium kündigte die Reduzierung der Subventionen um über die Hälfte an. Die maximale Förderung soll ab Juni bei 27.500 Yuan oder umgerechnet rund 3.635 Euro liegen. Bisher subventionierte Peking Elektrowagen noch mit maximal 66.000 Yuan. Zudem kündigte die Regierung an, dass die Förderungen von Lokalregierungen komplett wegfallen sollen.

ZF kauft Bremsspezialisten Wabco für 7 Milliarden Dollar

ZF Friedrichshafen steht erneut vor einer Milliardenübernahme. Der Autozulieferer vom Bodensee vereinbarte vertraglich die Übernahme des Nutzfahrzeug-Bremsenspezialisten Wabco. ZF wird 136,50 Dollar je Wabco-Aktie zahlen. Damit wird das Unternehmen aus Rochester Hills im US-Bundesstaat Michigan mit etwa 7 Milliarden Dollar bewertet. Mit Wabco hat ZF auch das Komplettsystem Getriebe, Fahrwerk mit Bremsen für Nutzfahrzeuge im eigenen Haus.

Volkswagen und Amazon entwickeln Industrial Cloud

Volkswagen will zusammen mit Amazon eine Industrial Cloud schaffen. In der Datenwolke würden Daten aller Maschinen, Anlagen und Systeme aus sämtlichen 122 Fabriken des Konzerns zusammengeführt. Sie schaffe wesentliche technologische Voraussetzung zum Erreichen der Produktivitätsziele in der Produktion, teilte die Volkswagen AG mit. Die Cloud soll Ende 2019 in Betrieb genommen werden.

Volkswagen setzt bei Vernetzung von Autowerken auf Siemens

Siemens unterstützt Volkswagen bei der geplanten Vernetzung der 122 Autowerke. Der Münchener Konzern soll maßgeblich dazu beitragen, die Maschinen und Anlagen unterschiedlicher Hersteller in den Fabriken in der Cloud zu vernetzen, teilte Volkswagen mit. Das seien die Voraussetzungen für weitere Produktivitätssteigerungen in den Werken des Wolfsburger Konzerns. Angaben zum Auftragsvolumen wurden nicht genannt.

VW: Gemeinsame Gesellschaft mit Ford-Tochter Argo denkbar

Volkswagen ist optimistisch für die mögliche Kooperation mit Ford beim Thema autonomes Fahren. Derzeit befinde sich das Unternehmen "in guten Gesprächen" über eine Beteiligung an der Ford-Tochter Argo für autonomes Fahren, sagte Thomas Sedran, Markenchef von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Denkbar sei auch eine gemeinsame Gesellschaft mit Argo, die Mobilitätsdienste in den USA, Europa und anderen Regionen anbiete, so der Manager während der Jahrespressekonferenz der Marke in Hannover.

Ford lässt Produktion des C-Max in Saarlouis auslaufen

Angesicht hoher Verluste in Europa strafft der US-Autokonzern Ford seine Modellpalette. Die Produktion des Kompakt-Van C-Max und Grand C-Max im Werk Saarlouis soll im Juni auslaufen, kündigte das Unternehmen an. Darauf haben sich Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretung geeinigt, so Ford. Zudem soll die Nachtschicht entfallen und künftig nur noch im Zweischichtbetrieb produziert werden. Die Maßnahmen sind Teil des bereits angekündigten Stellenabbaus.

Ford-Joint-Venture in Russland steigt aus Pkw-Markt aus

Ford Motor wird künftig mit seinem Joint Venture in Russland nur noch in der Nutzfahrzeug-Produktion tätig sein. Den Verkauf von Pkw werde die Ford Sollers PJSC im Zuge einer größeren Restrukturierung einstellen. Die Fertigung werde Ende Juni beendet, dann würden zwei Montagewerke sowie ein Motorenwerk geschlossen. Russlands Pkw-Markt stand in den vergangenen Jahren stark unter Druck, entsprechend waren die Werke von Ford Sollers nicht ausgelastet und brachten nicht die erwarteten Renditen. Anders die Situation beim Transit, der Van verzeichnet solide Umsatzzuwächse.

Moody's gibt Autokonzern PSA wieder ein Investmentgrade-Rating

Mit einem Investmentgrade-Rating honoriert die Ratingagentur Moody's die Sanierungserfolge des französischen Autokonzerns PSA. Der Hersteller der Automarken Peugeot, Citroen, DS und seit 2017 auch Opel und Vauxhall hat nach Einschätzung von Moody's mit einer gut gefüllten Fahrzeugpipeline und einer deutlich gesenkten Gewinnschwelle dafür gesorgt, dass er auch unter schwierigen Marktbedingungen standfest sei und ein Finanzprofil halten könne, das einer Investmentgrade-Bewertung entspricht.

Ausschuss: Nissan muss Corporate-Governance-Struktur ändern

Der Autobauer Nissan muss seine Corporate-Governance-Struktur überarbeiten, um die Macht seiner obersten Führungskräfte einzuschränken. Zu diesem Ergebnis kommt ein Beraterausschuss, den die Nissan Motor Co im Dezember eingerichtet hatte, nachdem der bisherige CEO Carlos Ghosn verhaftet worden war.

