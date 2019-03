++ NASDAQ-Debüt von Lyft am 29. März ++ Erster Fahrdienst der neuen Generation, der an die Börse geht ++ IPO-Preis auf 72 USD pro Aktie festgelegt; 32,5 Millionen Aktien werden angeboten ++ Regulatorische Risiken am Horizont ++ Lyft-Aktien und CFDs in der xStation 5 unter dem Symbol "LYFT.US" verfügbar ++ Jahrzehntelang hatten die Menschen nur wenige Möglichkeiten, sich schnell innerhalb einer Stadt zu bewegen. Falls man kein eigenes Auto hatte, musste man sich auf öffentliche Verkehrsmittel wie Busse oder private Transportdienste wie Taxis verlassen. In den vergangenen zehn Jahren hat sich jedoch in diesem Bereich viel verändert, vor allem aufgrund der breiten Einführung der Neo-Fahrdienste. Lyft feiert heute sein Debüt an der US-Börse NASDAQ als erstes Unternehmen dieser Art. In dieser Analyse werden wir einen Blick darauf werfen, was den Fahrdienstvermittlern half, Marktanteile von Taxiunternehmen zu gewinnen und auf welche Risiken Investoren achten sollten. WIE ALLES BEGANN Die zwei US-Unternehmer Logan Green und John Zimmer gründeten 2007 ein Unternehmen namens Zimride. Ziel des Projekts war es, Fernfahrgemeinschaften anzubieten. Die Dienstleistung wurde von der US-Gesellschaft, insbesondere von Studenten der US-Universitäten, gut angenommen. Einige Jahre später entschieden die beiden Geschäftsleute jedoch, die Dienstleistung täglich und nicht nur ein- bis zweimal im Jahr anzubieten. Im Gegenzug wurde Zimride in Lyft umbenannt ...

