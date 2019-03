Das zentrale politische Projekt der britischen Premierministerin ist nun offenbar endgültig gescheitert. Die Krise, in der Großbritannien steckt, ist vor allem ihre Schuld. Jetzt muss es Neuwahlen geben.

Eine bekannte Definition von Wahnsinn lautet, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. So gesehen war Theresa Mays Entscheidung, das Unterhaus des Parlaments in London am Freitag ein weiteres Mal über ihren (diesmal etwas abgespeckten) Brexit-Deal abstimmen zu lassen, bemerkenswert genug. Schließlich haben die Abgeordneten schon zwei Mal mit überwältigender Mehrheit dagegen gestimmt.

Dass May auch beim dritten Anlauf unterliegen würde, war daher zu erwarten. Mays Entscheidung, es trotzdem noch einmal zu versuchen, zeugt allerdings nicht unbedingt von Verwirrung. Vielmehr verdeutlichte der Versuch, wie unbelehrbar - und im Herzen wohl auch: autoritär - die britische Premierministerin ist.

Spätestens jetzt ist klar, dass May nicht in der Lage ist, das Land aus der Krise zu führen, für die sie in großen Teilen selbst verantwortlich ist. Theresa May sollte Neuwahlen ausrufen und so bald wie möglich von ihrem Posten zurücktreten. Großbritannien sollte die EU so bald wie möglich um einen langen Aufschub ...

Den vollständigen Artikel lesen ...