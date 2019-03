Vonovia ist als Wohnungskonzern in Deutschland direkter Profiteur der niedrigen Zinsen, die in der EU herrschen und noch für längere Zeit anhalten. Nun hat der Kurs am Freitag zwar einen kleinen Rücksetzer gemacht, davor aber fast täglich neue Allzeithochs erzeugt. ein besseres Signal für sehr starke Kurschancen gibt es kaum.

Konkret beläuft sich der mögliche kurzfristige Gewinn auf die Differenz zur nächsten runden Marke bei 50 Euro. Dabei hat der Wert keine nennenswerten Hindernisse mehr ... (Frank Holbaum)

