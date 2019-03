Borussia Dortmund steht erneut vor einem wichtigen Bundesligaspieltag. Es könnte in diesen Wochen darum gehen, die deutsche Fussballmeisterschaft vor dem Dauerrivalen Bayern München zu erringen, was wiederum den Wert des Fussball-Unternehmens deutlich nach oben schrauben würde. In den kommenden Wochen stehen zahlreiche wirtschaftlich relevante und wahrscheinlich positive Signale an.

So wurde das Gerücht gestreut, der Ausrüstervertrag mit Puma würde sich verbessern. Der BVB hängt den Branchengrößen ... (Frank Holbaum)

