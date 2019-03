Düsseldorf (ots) - Mädchen technische Berufe schmackhaft machen, das macht sich der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) jedes Jahr aufs Neue zur Aufgabe. So waren auch dieses Jahr wieder rund 50 Mädchen im Alter von 11-16 Jahren beim BLB NRW zu Besuch - und waren mit viel Interesse bei der Sache.



Die Mädchen erhielten Einblicke aus erster Hand in die Arbeitswelt von Ingenieurinnen und Architektinnen. Damit sich die Mädchen das Berufsbild noch besser vorstellen können, werden diese mit praktischen Erlebnissen auf unterschiedlichen Baustellen und/oder Projektarbeiten verknüpft.



Die Aktionstage im BLB NRW werden zudem unter ein Thema gestellt. "Smart Big Building - Ein Tag rund um die Gebäudeautomation" war zum Beispiel Thema der Niederlassung Köln. Fragen wie "Was ist eigentlich Gebäudeautomation und wo verbirgt sich die Gebäudeautomation in unserem alltäglichen Umfeld?" und "Wie kann man auch bei älteren Gebäuden Energie und Kosten sparen?" konnten hier beantwortet werden. Abschließend wurde die Leitwarte der Technischen Hochschule in Köln - dem technischen Herzstück des Campus Deutz - besucht.



Die Niederlassung Aachen hat den Mädchen das Kármán-Auditorium der RWTH Aachen mit seinen unterirdischen Gängen im Herzen Aachens gezeigt. Außerdem konnten Sie eigenständig einen kleinen Grundriss in 3D mit dem Zeichenprogramm AutoCAD erstellen.



In Duisburg stand der Tag unter dem Thema "vom Baumhaus zum Hochhaus", Schwerpunkt lag hier auf dem Thema Statik - besucht wurde das Landesarchiv Duisburg. Für die Mädchen in der Niederlassung Münster ging es auf Baustellenbesichtigung zum Forschungsgebäude MIC im naturwissenschaftlichen Zentrum der Universität.



Auch die Zentrale des BLB NRW in der Landeshauptstadt hat wieder eine Baustelle aufgesucht - hier konnten sich die Mädchen, nachdem sie bereits viel über die Aufgaben von Ingenieurinnen und Architektinnen gelernt haben, auch praktisch mit Tätigkeiten auf einer Baustelle ausprobieren. Da wurde zum Beispiel gemeinsam eine kleine Mauer hochgezogen, gebohrt und gehämmert - für die Mädchen immer ein Highlight.



