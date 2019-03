BERLIN (Dow Jones)--Nach der erneuten Niederlage von Großbritanniens Premierministerin Theresa May im britischen Unterhaus hat die FDP ein zweites Brexit-Referendum verlangt. "Großbritannien ist dem Abgrund wieder ein Stück näher gerückt", erklärte Generalsekretärin Nicola Beer. May sei zum dritten Mal mit ihrem Abkommen gescheitert, alle denkbaren Alternativen seien im Unterhaus durchgefallen. "Nichts liegt auf dem Tisch", konstatierte Beer. "Es ist deshalb an der Zeit, die Entscheidung über die Zukunft Großbritanniens wieder in die Hände des Volkes zu legen."

