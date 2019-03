Der Internationale Währungsfonds (IWF) eröffnet imJuni ein Büro in Wien und die Weltbank verdoppelt ihr Personal inder Bundeshauptstadt auf 250 Mitarbeiter, schreibt "Die Presse" lautOnline-Vorabbericht in ihrer Samstagsausgabe. Das Finanzministeriumhabe dafür erst vor wenigen Tagen im Galaxy Tower in der WienerPraterstraße ...

Den vollständigen Artikel lesen ...