Der Lebensmittelhersteller Giovanni Rana hat seine "Tortelloni Pesto di Basilico e Pinoli, Basil and Pinenuts Pesto" zurückgerufen. Das Produkt enthalte Allergene, die auf einigen Packungen nicht in deutscher Sprache gekennzeichnet seien, teilte das in Frankfurt ansässige Unternehmen am Freitag zur Begründung mit. Betroffen seien die 250-Gramm-Packungen mit der Chargennummer L104713. Das Unternehmen empfahl betroffenen Kunden, die Nudeln vorsorglich nicht zu verwenden und sie zurückzugeben./cru/DP/zb

AXC0314 2019-03-29/17:52