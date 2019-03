Künstliche Intelligenz soll dem Menschen dienen, fordert die EU-Kommission in ihren neuen Ethikleitlinien für die Technologie. Sie zeigen vor allem, wie viel gegenwärtig noch schiefläuft.

Für Menschen mit dunkler Hautfarbe könnte es auf der Straße gefährlicher werden, wenn Autos von Algorithmen gesteuert werden. Forscher am Georgia Institute of Technology haben geprüft, wie gut gängige Software Passanten in Fotos erkennt. Das Ergebnis: Dunkelhäutige fallen öfter durchs Raster der künstlichen Intelligenz (KI) als Hellhäutige.

Noch rollen Robotertaxis, in denen solche Programme zur Bilderkennung stecken, nicht über europäische Straßen. Doch die Studie zeigt, vor welches Dilemma KI die Menschheit stellt: Einerseits revolutioniert die Technologie unser Leben. Sie bringt selbstfahrende Autos auf die Straße, kann medizinische Therapien entwickeln und die Bücher ganzer Bibliotheken blitzschnell in andere Sprachen übersetzen. Andererseits richtet KI, wenn sie mit falschen oder auch zu wenigen Daten trainiert wird, Schäden an, die viel größer sind als Schäden, die einzelne Autofahrer, Ärzte oder Übersetzer verursachen. Selbst Programmierer mit den besten Absichten können böse KI entwickeln, wenn sie die Tragweite ihrer Arbeit nicht überblicken.

Brauchen wir also ethische Leitplanken für das Geschäft mit dem cleveren Code?

Die Europäische Union will sich nun an die Spitze dieser Debatte stellen: Anfang April stellt die EU-Kommission Leitlinien für den Umgang mit KI vor, eine Art Ethikkodex für Politiker, Manager und Programmierer. Entwickelt hat sie eine 52-köpfige Gruppe von Experten aus Industrie, Universitäten und Zivilgesellschaft, ausgewählt aus 500 Bewerbern. Das Ziel: ethische, sichere, wegweisende KI - hergestellt in Europa.

Andrus Ansip, Vizepräsident der EU-Kommission und in Brüssel zuständig fürs Digitale, drängt auf ethische Regeln zu KI, um Rechtssicherheit für Entwickler und Investoren herzustellen: "Niemand wird große Summen investieren, wenn er Gefahr läuft, dass seine Erfindung in Europa als Frankensteins Monster abgelehnt wird." Ansip ist überzeugt: "KI, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt", könne gerade für kleinere und mittlere Unternehmen aus Europa im weltweiten Wettbewerb ein Qualitätssiegel sein.

Wird sich Europa also als eine Art moralischer Entwicklungsstandort positionieren - neben China, das KI für den Aufbau eines Überwachungsstaats nutzt, und den USA, die ihren venturekapitalistischen Unternehmen weitgehend freien Lauf lassen?

In Mammutsitzungen im Berlaymont-Gebäude der EU-Kommission in Brüssel haben die Mitglieder der Expertengruppe Mitte März ihrem rund 30-seitigen Papier den letzten Schliff gegeben - nach neun Monaten Arbeit. In den Sitzungen wurde es zuweilen laut, heißt es. Manche drohten auf den letzten Metern mit Rücktritt, wenn der Text nicht in ihrem Sinne redigiert werde.

Vor allem bei der Frage, wie verbindlich die Leitlinien sein sollen, gingen die Meinungen weit auseinander. Viele Vertreter der Wirtschaft fürchten, zu viele Regeln zu einem zu frühen Zeitpunkt bremsen Innovationen. Und sie bezweifeln, dass sich für ein derart weites Feld einheitliche Grundsätze vereinbaren lassen. "Die Leitlinien müssen stärker berücksichtigen, dass sich die ethischen Bedingungen von KI-Systemen je nach Anwendungsbereich erheblich unterscheiden", fordert etwa Iris Plöger, die als Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) in dem Gremium saß. Bei der vorausschauenden Wartung von Maschinen spielten moralische Erwägungen eine geringere Rolle als bei der Gesichtserkennung.

Der Ethiker Thomas Metzinger von der Universität Mainz bezeichnet die Leitlinien als die besten weltweit. Nirgendwo gebe es etwas Vergleichbares. Dennoch ist er unzufrieden mit der Schlussversion: ein "lauwarmes, absichtlich vages, kurzsichtiges und industriegesteuertes Papier". Die Industrie wolle jede Regulierung verhindern, Ethik nur als flankierendes Marketing einsetzen.

