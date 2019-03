Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach einem deutlichen, ölpreisbedingten Rückgang in der 2. Jahreshälfte 2018 ist der Anstieg der EWU-Verbraucherpreise (Mo., 01.04., 11:00 Uhr) zur Jahreswende in eine Seitwärtsbewegung eingetreten, so die Analysten von Postbank Research.Diese sollte sich im März fortgesetzt haben. Ein leicht treibender Impuls sei dabei voraussichtlich von den Energiepreisen ausgegangen. Dennoch würden die sehr diffusen Ergebnisse zur Preisentwicklung in einzelnen Mitgliedsstaaten in der Summe darauf hindeuten, dass die EWU-Inflationsrate im März von 1,5% auf 1,4% gesunken sei. Hierzu dürften eine niedrigere Teuerungsrate bei Nahrungsmitteln sowie ein Rückgang der Kerninflationsrate von 1,0% auf 0,9% beigetragen haben. (29.03.2019/alc/a/a) ...

