Die Siemens-Aktie verzeichnete am Freitag leichte Kursgewinne und stieg auf 95,94 Euro. Am vergangenen Freitag musste der Wert noch deutliche Verluste hinnehmen. Diese konnten in der laufenden Woche zwar nicht ganz wettgemacht werden, dennoch beendete die Aktie diese Woche leicht im Plus.

Ende Januar kam es nach den Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres per Kurslücke zu einem deutlichen Rücksetzer. Im Tief fiel die Aktie dabei auf 91,89 Euro zurück. Die Käufer taten sich in ... (Alexander Hirschler)

