Der Börsengang des Uber-Konkurrenten ist solide verlaufen. Dafür gebührt den Gründern Respekt. Nun jedoch beginnt die eigentliche Arbeit. Ein Kommentar.

Das Konfetti, das am Freitag zum Handelsstart von der Decke rieselte, war pink, genauso wie das Firmenlogo von Lyft. Die Gründer, Logan Green und John Zimmer haben allen Grund zu feiern. Ihr 2012 gegründeter Fahrdienstvermittler hat einen soliden Börsenstart an der US-Technologiebörse Nasdaq hingelegt. Die Lyft-Aktie schoss zum Handelsstart gut 20 Prozent in die Höhe. Mit einem Preis von 87,23 Dollar war das Unternehmen aus dem Silicon Valley 25 Milliarden Dollar an der Börse wert und sammelte 2,3 Milliarden Dollar an - Mittel, die das defizitäre Start-up gut gebrauchen kann.

Dafür verdienen die Gründer Respekt. Sie haben damit eine gute Vorlage für die anderen milliardenschweren Unternehmen aus dem Silicon Valley geliefert, die Lyft in den kommenden Monaten an die Börse folgen werden. Allen voran der große Konkurrent Uber, für den es schon im April so weit sein könnte.

Es war ein steiniger Weg bis hier hin. Und schon zum Börsenschluss am Freitag musste Lyft gut die Hälfte des Kurssprungs wieder abgeben. Die Aktie kostete noch gut 78,09 Dollar, ein Plus von knapp zehn Prozent gegenüber dem Ausgabepreis.

