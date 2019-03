Investitionen in deutsche Büroimmobilien über Office-Fonds lohnen sich. Sie versprechen hohe Renditen in Zeiten von Niedrig-Zinsen.

Die US-Investmentfirma Wealthcap bietet institutionellen Investoren an, sich an einem Fonds für Büroimmobilien (Office-Fonds) in München und Nürnberg zu beteiligen. Institutionelle Anleger sind beispielsweise Versicherungen, Banken, Fondsgesellschaften und Firmen, die ihre Pensionskassen in Wertpapieren anlegen. Investitionen in Immobilien sind grundsätzlich sehr gefragt. Wealthcap führt aus: "Mit dem Wealthcap Büro Spezial-AIF 6 wollen wir institutionellen Investoren ein Investment mit regionalem Fokus auf die Metropolregionen München und Nürnberg bieten. Geplant sind 4 bis 5 Büroimmobilien mit Objektqualität im Bereich Core/Core+ mit bonitätsstarken Mietern, einer konservative Prognoserechnung von Anschaffung bis Verkauf sowie ...

