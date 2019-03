US-Präsident Trump hat beim Gipfel vor vier Wochen Nordkoreas Kim Jong Un aufgefordert, alle Atomwaffen an die USA zu übergeben. Kein Wunder, dass das Treffen abrupt endete.

US-Präsident Donald Trump hat beim Gipfel vor vier Wochen den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un aufgefordert, alle Atomwaffen an die USA zu übergeben. Er überreichte einem Insider zufolge Kim am 28. Februar ein entsprechendes Dokument. In dem Papier, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, wird unter anderem neben der Auslieferung der Waffen und Waffenteile auch ein vollständiger Abbau jeglicher nuklearer Infrastruktur, Zugang von US-Inspektoren sowie die Versetzung aller am Atomprogramm beteiligten ...

