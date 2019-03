Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) spricht im Interview über Enteignungen, die Probleme von Metropolen - und ihren starken Reiz für Unternehmen.

WirtschaftsWoche: Herr Müller, Berlin genießt international einen guten Ruf. In Deutschland wird die Stadt dagegen gern als "Failed City" verhöhnt. Wie kommt das? Michael Müller: Wer als Tourist nach Berlin kommt, will sich hier erholen und wohlfühlen. Und kann das auch. Die besondere Atmosphäre der Stadt der Freiheit spürt jeder sofort. Wer hier lebt, weiß und spürt aber auch, dass viele Dienstleistungen nicht gut genug funktionieren, wie in den meisten anderen Großstädten ebenfalls. Der harte Sparkurs der Vergangenheit ist nicht spurlos an uns vorübergegangen. Aber "Failed City" - diesen Begriff lehne ich entschieden ab. Er dient zum Beispiel zur Beschreibung von Somalia oder Südsudan. Ihn für eine europäische Metropole wie Berlin zu verwenden ist verantwortungslos und inakzeptabel.

Berlin wird lange von der SPD regiert ... ... und wächst jeden Tag, hat immer neue Aufgaben zu bewältigen. Wir haben heute ein beeindruckendes Wirtschaftswachstum, sinkende Arbeitslosigkeit, boomenden Tourismus. Ja, ich würde mir auch wünschen, dass vieles schneller geht. Dass wir rascher neues Personal einstellen, mehr Genehmigungen für Wohnungen erteilen können. Mich ärgert aber genauso, dass manche Einwohner lieblos mit ihrer Stadt umgehen - und einfach Müll vom Sofa bis zum Katzenbaum auf die Straße stellen. Dass das Zeug dann auf dem Bürgersteig steht, ist nicht die Folge eines politischen Beschlusses. Sondern von Achtlosigkeit.

Warum dauert vieles länger als woanders?Jeder baut gerade. Die Stadt. Landeseigene Firmen. Private Investoren. Wir als Kommune investieren in den kommenden zehn Jahren allein 5,5 Milliarden Euro in Schulen. Das ist eine riesige Kraftanstrengung. Wir brauchen nicht nur Lehrer, sondern auch Flächen. Und Baufirmen. Ein Unternehmer sagte mir vor Kurzem: "Ich würde jeden Preis zahlen, Hauptsache, es baut jemand." Trotzdem fand er niemanden und musste seine Baustelle ein halbes Jahr stilllegen. Wir sind an der Kapazitätsgrenze angelangt. Das ist im Übrigen auch kein Alleinstellungsmerkmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...