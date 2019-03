Steigende Mieten in den Städten vertreiben nun sogar Handwerker in die Außenbezirke. Dort erwirtschaften sie weniger Umsatz, kämpfen mit höheren Kosten - und finden kaum noch Mitarbeiter.

Früher war Martin Kottmeier noch mittendrin. Ende der Neunzigerjahre gründete er im Hamburger Bezirk Altona die Tischlerei Fachwerk. Das Geschäft lief so gut, dass ein größerer Standort her musste. Die Zimmerei zog in einen Randbezirk, in einen alten Güterbahnhof. Doch das Glück dort hielt nur ein paar Jahre - bis Investoren Wohnungen bauten.Anderthalb Jahre suchte Kottmeier danach wieder neue Räume. Doch "niemand wollte uns eine Gewerbefläche vermieten, und wenn, dann war sie unbezahlbar", sagt Kottmeier. Erst 2017 fand er etwas Neues, in bescheidener Lage: Gewerbegebiet, Flughafennähe, 40 Minuten vom Zentrum.

So wie der Zimmerei Fachwerk ergeht es allein in Hamburg rund 100 Betrieben pro Jahr. Bundesweit sind Tausende Unternehmer betroffen. Beim Zentralverband des Deutschen Handwerks ist von einem "Verdrängungsdruck" aus den Innenstädten ...

