Apple will mit einem Streaming-Angebot zu den Film- und Musikdiensten Netflix und Spotify aufschließen. Was Chef Tim Cook aus der Geschichte anderer Marktführer lernen könnte.

Tim Cook drückt eine Träne weg, der Jubel des Publikums und die anwesende Hollywood-Prominenz hat ihn überwältigt. Der Apple-Chef präsentierte im Steve Jobs Theater im Hauptquartier im Silicon Valley seine neue Strategie - unterstützt von Prominenten wie der US-Talkerin Oprah Winfrey. Den mehr als 600 Millionen weltweiten Nutzern von Macs, iPhones und iPads will Cook bald Flatrate-Abos für Zeitungen, Zeitschriften, TV-Serien, Filme und Spiele verkaufen. Hardware, Software und Services verschmelzen, auch als "Heilige Dreifaltigkeit von Apple" in der Branche bekannt. "Keiner macht das so gut wie wir", prahlt er.

13 Flugstunden entfernt sitzt Oliver Gassmann an der Universität St. Gallen und kann den Cook-Enthusiasmus kaum glauben. Gassmann ist Direktor des Instituts für Technologiemanagement. Der Schweizer Innovationsforscher erinnert sich an ein Gespräch, das er 2012 mit dem Apple-Divisionsleiter "Global Podcast" geführt hatte. Schon damals gab es Pläne, in das Servicegeschäft mit der Unterhaltung zu gehen. Aber auch sieben Jahre danach sei Apple "immer noch ein Hardwareunternehmen", sagt Gassmann. Der Wissenschaftler setzt ein großes Fragezeichen hinter die Apple-Strategie: Es sei unklar, "ob sie ausreicht oder ob es nicht schon zu spät ist".

Die Meinungen über den Zustand von Apple gehen weit auseinander. Die einen loben das einzigartige Ökosystem des IT-Giganten: Wer ein iPhone hat, nutzt etwa auch die iCloud als Speicherort und kommt nicht mehr davon los - einmal Apple, immer Apple. Andere halten den Zenit des Erfolgs für erreicht. Eine echte Innovation hat Apple seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr hervorgebracht. Die wahren Disruptoren heißen heute Netflix (Filmstreaming), Spotify (Musik), Huawei (Smartphones) und Amazon (Lautsprecher Alexa). Ist Apple nur noch ein Scheinriese, der seine besten Jahre hinter sich hat und Milliarden allein aus dem Bestandsgeschäft verdient?

Vor dem Nokia-Moment ist kein Unternehmen gefeit, das lehrt die Geschichte. Viele einstige Giganten haben sich einmal stark und unverletzbar gefühlt - und sind dann umso heftiger umgefallen. Der finnische Handykonzern erlebte seinen "tipping point", also den Wendepunkt, an dem sich alles änderte, ab dem Jahr 2007, als Apple sein erstes iPhone auf den Markt brachte. Der unangefochtene Weltmarktführer Nokia geriet ins Straucheln und stürzte ab. Aber wie hätte das Nokia-Management den Niedergang verhindern können? "Die Herausforderung lautet: Manager, hört auf die Signale - und sagt nicht, es gäbe keine", sagt Ralf Kreutzer, Professor an der Hochschule Wirtschaft und Recht in Berlin und Autor von Büchern wie "Digitaler Darwinismus". Fast immer sind es die gleichen Gründe: Trägheit, Hochmut und Ignoranz.

Heute kämpft Apple täglich um den Thron, ist mit einem Börsenwert von knapp unter 900 Milliarden Dollar fast gleichauf mit Microsoft. Die Marktkapitalisierung und der derzeitige Erfolg seien aber nur eine Scheinsicherheit, ...

