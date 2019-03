Der Medienrechtler Tobias Gostomzyk erklärt im Invetrview, wie weit Verdachtsberichterstattung gehen darf, und warum Medienrechtsanwälte weniger ein Problem für die Pressefreiheit sind als Medienhäuser auf Sparkurs.

Die Financial Times hatte immer wieder über Bilanzmanipulationen bei Wirecard berichtet. Der Dax-Konzern musste daraufhin mehrfach Kursrutsche hinnehmen. Mittlerweile hat Wirecard eine Schadensersatzklage gegen die Zeitung und einen ihrer Autoren angestrengt.

Die FT legt derweil einen weiteren Bericht nach und beruft sich auf Ermittlungen der Polizei in Singapur in der dortigen Wirecard-Niederlassung. Wirecard weist die Vorwürfe zurück. Eine Konzernsprecherin erklärte: "Die heute veröffentlichen ungenauen Informationen wurden von der ‚FT' absichtlich falsch zitiert."

Im Gespräch erklärt Tobias Gostomzyk, Professor für Medienrecht an der TU Dortmund, wie weit Verdachtsberichterstattung gehen darf - und warum Medienrechtsanwälte vielleicht nicht so sehr ein Problem für die Pressefreiheit darstellen wie Medienhäuser auf Sparkurs.

WirtschaftsWoche: Herr Gostomzyk, angenommen, Sie würden Wirecard vertreten: Hätten Sie dem Unternehmen zu einer Klage gegen die Financial Times geraten?Tobias Gostomzyk: Unternehmen verfolgen wirtschaftliche Interessen, eine Klage ist ein Instrument, um sie zu wahren. Schließlich wird Wirecard den Schaden durch negative Berichterstattung gerade als Aktiengesellschaft möglichst gering halten wollen - ganz unabhängig davon, ob die Berichterstattung nun gerechtfertigt ist oder nicht, was ich mangels Kenntnis nicht sagen kann. Eine andere Frage ist, welcher Eindruck in der Öffentlichkeit entsteht, wenn Konzerne Medien verklagen...

Die FT scheint das Vorgehen von Wirecard nicht zu beeindrucken. ...

