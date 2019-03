Um die Gemeinnützigkeit des Computerspielens tobt im Bundestag eine der heftigsten und skurrilsten Auseinandersetzungen dieser Wahlperiode.

Eberhard Gienger weiß, wie man sich im Sport verewigt. Vorschwung, Salto, rückwärts gebückt, mit halber Längsachsendrehung. So turnt man den nach ihm benannten Gienger-Salto. 1974 wurde er Weltmeister am Reck, zwei Jahre später gewann er Olympia-Bronze. Heute sitzt Gienger für die CDU im Bundestag, als sportpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Ein Politiker, den man gerne zur Sportlage der Nation befragt. Weil es gleich authentischer klingt, wenn die Einschätzung von einer Turnlegende kommt.

Die Frage ist nur: Was ist Sport? Gienger hat da eine deutliche Meinung: E-Sport, also Computerspielen im Wettbewerb, hat diesen Namen nicht verdient - und deshalb auch keine öffentliche Förderung.

Sollte das Daddeln per Vereinsrecht anerkannt und dadurch gemeinnützig werden? Soll also der Staat den sportlichen Wettkampf bei Counterstrike und Co. subventionieren? Nicht mit Gienger. Ihn stört, dass darunter nicht nur virtueller Fußball fiele, sondern eben auch die sogenannten Ballerspiele. Es sei nicht im Sinne des Sports, sagt er, dass Menschen getötet würden, selbst wenn es nur virtuell geschehe. Eine Förderung könne man "dem Steuerzahler nicht zumuten", so der Exolympionike.

Doch Giengers CDU-geführte Bundesregierung ...

