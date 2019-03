Ferrari-Pilot Charles Leclerc startet beim Großen Preis von Bahrain aus der Pole. Der Monegasse fuhr am Samstag im Qualifying Bestzeit.



Direkt daneben startet am Sonntag sein Ferrari-Teamkollege Sebastian Vettel, dahinter die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas, es folgen Red Bull-Pilot Max Verstappen und Haas-Pilot Kevin Magnussen. McLaren-Pilot Carlos Sainz junior wurde im Qualifying in Sachir Siebter. Dahinter folgen Haas-Pilot Romain Grosjean und Alfa-Romeo-Racing-Fahrer Kimi Räikkönen. McLaren-Fahrer Lando Norris startet am Sonntag vom zehnten Platz.