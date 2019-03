AURORA, Ontario, March 30, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) gab heute bekannt, dass sein Jahresbericht 2018, einschließlich Diskussion und Analyse der Geschäftsführung und des geprüften konsolidierten Finanzberichts, des AIF-Formulars (Annual Information Form) sowie des Formulars F-40, jetzt auf der Website des Unternehmens, www.magna.com verfügbar ist. Magna hat diese Dokumente außerdem bei den Canadian Securities Administrators (zugänglich über deren Website www.sedar.com) und der U.S. Securities and Exchange Commission (zugänglich über seine Website www.sec.gov/edgar) eingereicht.

Magna wird Aktionären ein schriftliches Exemplar seiner geprüften Finanzberichte in unserem Jahresbericht 2018 kostenlos auf Anfrage über unsere Website oder per Post an Magna International Inc., Attn: Corporate Secretary, 337 Magna Drive, Aurora, ON, Canada L4G 7K1, zur Verfügung stellen.

UNSER GESCHÄFT .

(1) Zahlen für Herstellungsbetriebe, Produktentwicklung, Engineering- und Vertriebzentren sowie Mitarbeiter beinhalten bestimmte Betriebe, die nach der Equity-Methode erfasst werden.