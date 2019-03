Bis Montag haben sich die britischen Politiker Bedenkzeit genommen. Dann soll es einen neuerlichen Anlauf für die Lösung der Brexit-Blockade geben. Aber wie? Die Tories jedenfalls fordern einen raschen Brexit.

Großbritannien verharrt auch nach der dritten Ablehnung des Brexit-Vertrags von Premierministerin Theresa May im Parlament in der politischen Blockade. Der Generalsekretär ihrer Partei Brandon Lewis forderte am Samstag, es müssten alle Möglichkeiten geprüft werden, um einen Ausweg aus der festgefahrenen Situation zu finden. "Wir müssen sehen, was wir als nächstes tun können, und müssen etwas anderes machen", sagte er dem BBC-Radio. Gleichzeitig erhöhte über die Hälfte der Tory-Abgeordneten den Druck auf ihre Parteichefin, indem sie auf einen zügigen Austritt aus der EU pochten - notfalls auch ohne Vertrag.

"Das Parlament wird diesen Prozess fortsetzen, und wir müssen uns alle Optionen anschauen", erklärte Lewis. Am Montag ist im Parlament ein neuer Anlauf geplant, um einen Weg aus der Sackgasse zu finden. Dann wollen die Abgeordneten versuchen, sich auf einen alternativen Brexit-Plan zu verständigen, der parteiübergreifend über eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...