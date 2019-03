Die FDP will das Bafög umgestalten und Studenten unabhängig vom Einkommen der Eltern mit 400 Euro pro Monat unterstützen. Das Konzept, über das die "Welt am Sonntag" berichtet, soll am 5. April zur Beratung in den Bundestag kommen.



"Volljährige Studierende müssen selbst entscheiden und für sich sorgen können", sagt Jens Brandenburg, Sprecher der Liberalen für Studium und berufliche Bildung. Das sei bislang nicht immer gegeben. Hätten die Eltern andere Vorstellungen von der beruflichen Zukunft ihrer Kinder, sei die Finanzierung schwierig. Laut BAföG-Bericht der Bundesregierung bekamen zuletzt 377.000 Studenten die staatliche Förderung - ein Anteil von 13,9 Prozent.



Das neue Modell der Partei besteht aus mehreren Komponenten und trägt deshalb den Titel "Baukasten-BAföG". Element eins, ein Sockel von 200 Euro, soll direkt an alle Studenten fließen. Element zwei, der sogenannte "Zuschuss" von ebenfalls 200 Euro, ist hingegen an eine Bedingung geknüpft - nämlich zehn Wochenstunden Arbeit, ehrenamtliche Tätigkeit, Pflege von Angehörigen oder Betreuung eigener Kinder. "Diese Zeit ist zumutbar", sagt Brandenburg.



"Wer einen eigenen Beitrag leistet, soll mehr Unterstützung bekommen. Das ist gerecht und zielgenau." Wer die zehn Stunden nicht leisten kann oder will oder darüber hinaus Geld braucht, könnte ein drittes Element in Anspruch nehmen: das zinsfreie Darlehen. Dieses soll "abhängig vom späteren Einkommen" zurückgezahlt werden.



Mit den drei Komponenten sollen Studenten auf maximal 1.000 Euro pro Monat kommen. Die Dauer ist auf die Regelstudienzeit plus zwei zusätzliche Semester beschränkt. Mit Realisierung des FDP-Plans würde die Unterhaltspflicht, die Eltern bislang bis zum Ende des Studiums für ihre Kinder haben, entfallen - und damit auch Kindergeld oder Kinderfreibetrag. Politische Partner gibt es für das Projekt noch nicht.